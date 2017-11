Pipi Estrada: “Actualmente tengo una conexión amable con Terelu Campos”

Pipi Estrada ha visitado el maratón 35 horas de palabras para hacer un repaso de su trayectoria profesional pero también de su vida en general. Allí se ha encontrado con Javi Nieves, antiguos compañeros en COPE, y con Javier Capitán, con quien hizo el programa de deportes La prórroga en Telemadrid.

Pipi nunca ha escondido su afición por el mundo de la noche y ha confesado que ya con dieciséis años hacía de DJ en Gijón, su ciudad natal. Posteriormente también trabajó de pinchadiscos en Madrid para ganarse la vida mientras estudiaba ingeniería industrial, la ilusión de su padre. Pero Estrada estaba destinado a dedicarse a la comunicación deportiva.

“Para mí la noche es el jarabe del día”, ha afirmado el periodista, aunque también dice que es una asignatura “muy difícil de aprobar” si no tienes la personalidad necesaria para evitar los riesgos que la noche te pone en el camino.

Pipi Estrada ha trabajado en las mejores radio del país, pero se convirtió en una estrella mediática cuando comenzó a salir con la colaboradora de televisión y presentadora Terelu Campos. “Yo era reportero del equipo de José María García y surgió el amor, yo estaba casado”, ha afirmado Pipi. Estuvieron juntos tres años y medio y tras romper, fue despedido de Onda Cero. Al quedarse en paro decidió entrar en el mundo televisivo y de la prensa del corazón, aireando las intimidades de su ex pareja. “Hoy no lo haría, en aquel momento estaba débil y sangrando. Me arrepiento”, ha confesado. Sin embargo, esta historia ha dado un vuelco desde que María Teresa Campos, madre de Terelu sufriese un ictus en mayo de este año. ” Le mandé un mensaje de ánimo y esperanza y me contestó. Tengo una conexión amable con Terelu”, ha afirmado Pipi, que actualmente ha dejado de lado los programas de corazón y está centrado únicamente en su carrera como periodista deportivo.