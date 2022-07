¿Gema López y Diego Arrabal tuvieron una relación sentimental? Toda la verdad

Diego Arrabal no ha pasado desapercibido en el mundo del corazón, se le ha podido ver en programas como ‘Sálvame’ o ‘Viva la vida’ y en ellos, ha provocado más de una polémica. La supuesta relación entre Gema López y Diego Arrabal fue una de las polémicas más sonadas en su momento, él tuvo varios enfrentamientos con sus compañeros cuando esta noticia saltó a los medios.

La supuesta relación entre Diego Arrabal y Gema López

Si algo tienen en común, Diego Arrabal y Gema López es su afán y determinación por mantener su vida privada lejos del foco mediático. Ambos se muestran muy privados en cuanto a sus relaciones y nunca han querido ser noticia por este motivo. No obstante, tuvieron que enfrentarse a las cámaras cuando surgieron los rumores de relación entre ellos.

Esto sucedió en marzo de 1019 en Sálvame y se comentó la posibilidad de que Gema López tuviera una supuesta relación con Diego Arrabal. Esto fue punto del día durante semanas, no obstante, Gema fue clara y quiso cortar todos los rumores, negando esta relación. Por su parte, Diego Arrabal, protagonizó varios enfrentamientos en ‘Sálvame’, programa del que era colaborador en ese momento.

Ella continuó en el programa después de la polémica, pero Diego dejó de ser colaborador, dejando atrás los conflictos con sus compañeros. Fue todo un escándalo para la vida de ambos, pero finalmente, la supuesta relación se disipó en los medios y ambos pudieron mantener el perfil bajo que tanto les encaja en su vida privada. Diego continuó su trayectoria en ‘Viva la vida’ durante más de cuatro años y allí, también optó por mantener su vida privada lo más en secreto posible.

La vida privada, un tesoro para ambos colaboradores

Cuando Gema López se separó, también saltaron los rumores, pero aún con eso, ella siempre ha optado por intentar comentar lo menos posible sobre su situación romántica y personal, sobre todo, si se basan en puros rumores. Aún mantiene esta postura y siempre ha comentado que quiere que se la recuerde por su trabajo, no por contar su vida personal. Lo mismo pasa con Diego, apenas se sabe nada sobre su actual mujer o familia.

Los seguidores de este colaborador de la televisión pudieron presenciar una gran muestra de amor por el mensaje que Diego le dedicó en historias a su mujer Virginia, con la que comparte un hijo. Esto fue justo después de que el joven tuviera que ingresar en el hospital por Covid-19, momentos difíciles en los que agradeció contar con su familia como apoyo principal.

Este mensaje lleno de amor fue una excepción, pues suele usar sus redes sociales para hablar sobre su trayectoria profesional y trabajo. Hace unos meses, informaba a sus seguidores de que su paso por ‘Viva la vida’ terminaba, el programa había decidido prescindir de él y no seguir colaborando. Él comentaba todos los detalles en redes sociales y mostraba sus siguientes pasos profesionales, que, por ahora, parecen mantenerse alejado de los platós de Telecinco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Arrabal (@diegoarrabalpaparazzo)

Parece que esta relación no fue más que un rumor que ambos no dudaron en desmentir frente a las cámaras, no obstante, fue un momento complicado para ambos, pues tuvieron que hacer frente durante semanas a las cámaras y titulares en los medios, siendo el punto principal de debate.