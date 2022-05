El baile de sillas de Telecinco continúa. Después de darse a conocer la tajante decisión de despedir a Carlota Corredera, David Valldeperas y Raúl Prieto de sus respectivos puestos en Sálvame, ahora ha podido saberse que estos cambios no han hecho más que empezar, deshaciéndose la cadena de uno de sus pesos pesados de manera totalmente inesperada.

El último afectado ha sido nada más y nada menos que Diego Arrabal. Era habitual ver al paparazzi comentando algunos de los temas más candentes de la actualidad social en Viva la vida, algo que no tendrá lugar de cara a los próximos programas dado su despido fulminante. Así lo confirmaba el protagonista en cuestión a través de sus redes sociales, de las cuales ha hecho uso para hablar largo y tendido sobre su sorprendente “adiós”: “Hace casi un año, escribí unas palabras para comunicaros que abandonaba el programa @vivalavidatele5 que me había dado la oportunidad de estar trabajando más de cuatro años. Hoy después de cinco años, quiero comunicaros que llegó el momento. Esta vez sí”, comenzaba explicando en un post que dará mucho de qué hablar. Y es que, su testimonio no ha quedado ahí y, aunque ha hecho uso de su léxico para hablar con total respeto, ha dejado entrever que algunos de sus movimientos no han gustado del todo a la cúpula de Telecinco: “No es una despedida voluntaria, no puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté. Yo respeto como profesional que soy las decisiones de los directivos de la cadena aunque no las comparta”, aseguraba. Y en un intento por zanjar las cuentas pendientes que le quedaban con algunos de sus compañeros, Arrabal ha aprovechado su publicación para entonar el mea culpa: “Quiero pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores, invitados del programa que alguna vez por mis preguntas, mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal, lo repito, os pido perdón. Dicho esto, gracias a la productora @cuarzotv a la cadena @mediasetcom y a todos los que me habéis aguantado un fin de semana tras otro, desearos lo mejor del mundo”, sentenciaba, contando con el apoyo inmediato de todos sus seguidores.

Al parecer, el contenido que Diego publicaba en su canal de YouTube habría sido la gota que colma el vaso en una rescisión de contrato que ha pillado por sorpresa tanto a él como a la gente de su entorno. Ha sido La Razón en exclusiva el medio que se ha encargado de desvelar el porqué de esta decisión, el cuál estaría estrechamente ligado a las críticas que el paparazzi ha protagonizado sobre La Fábrica de la Tele, algo que él mismo ha admitido al asegurar que “no puede negar esta realidad”. No obstante y por el momento, ha optado por no entrar en detalles sobre qué le ha parecido esta determinación, aunque quizá en un futuro haga uso de su cuenta en dicha plataforma para hablar largo y tendido sobre todo lo sucedido.

