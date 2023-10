Fue una de las famosas más queridas de la televisión y desapareció: la culpa fue de Pelayo

Todo el mundo sabe que Pelayo Díaz es uno de los influencers más cotizados de la crónica social. La relación sentimental que mantuvo con él diseñador David Delfín le convirtió en una estrella mediática y poco a poco se fue abriendo camino en los platós de televisión. En una de sus entrevistas dejó claro que su trayectoria había sido fruto del esfuerzo.

En estos momentos firma acuerdos con marcas de lujo y aparece en los mejores eventos, pero su camino no ha sido nada fácil. Se ha formado en los mejores centros y no ha descansado hasta que ha logrado llamar la atención de la industria de la moda. Actualmente es un rostro bastante cotizado y todo lo que dice se convierte en tendencia.

El poder de Pelayo Díaz no solamente afecta a la industria de la alta costura. El joven trabajó mucho tiempo en Telecinco gracias al programa ‘Cámbiame’, un espacio producido por La Fábrica de la Tele. Lo presentaba a la actriz Marta Torné, quien consiguió que el formato llegase a lo más alto. Pelayo tenía dos compañeras estilistas con las que competía para crear el look más rompedor y atrevido. Estas compañeras eran Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú. Esta última abandonó el formato de un momento a otro después de una aclarada discusión que todavía no ha olvidado.

Natalia Ferviú optó por desaparecer

Natalia Ferviú llamó la atención de la audiencia debido a su gran sensibilidad, por eso el público empatizó con ella después de la discusión que tuvo con Pelayo Díaz. Fue el detonante para tomar una decisión que cambió su futuro: desaparecer de la televisión. Actualmente no mantiene relación con el influencer, pero tampoco le guarda rencor. Al contrario, cree que su etapa en ‘Cambiamé’ ha sido constructiva. «Fue un regalo, yo lo siento así», empieza diciendo en una entrevista para ‘Socialité’. «Llegué ahí con una misión y un objetivo de ayudar y aportar mi granito de arena y eso era precioso».

Natalia no esperaba que el formato ganase tanta repercusión. Los directores empezaron a probar fórmulas que no eran de su agrado porque se distanciaban del objetivo principal: ayudar a las personas a tener un estilo más acertado. Se dio cuenta de que la esencia del proyecto no cuadraba con sus intereses y aprovechó el encontronazo que tuvo con Pelayo Díaz para rescindir su contrato. A partir de ese momento se alejó de la pequeña pantalla.

Los problemas de Natalia con Pelayo Díaz

Y los espectadores pensaban que Natalia y Pelayo eran amigos y posiblemente fuera de cámaras disfrutasen de cierta complicidad. Pero dentro del programa eran competencia y esto terminó desgastando a la estilista. «El proyecto mutó. Colapsé porque se generaron ciertas dinámicas con las que yo no estaba conforme, estaba sufriendo básicamente. Llegaba a casa triste. No estaba cómoda y creí que lo más honesto era dejar de estar en el lugar en el que no quería estar», explica durante su intervención en ‘Socialité’.

La nueva vida de la influencer

La última vez que el nombre de Natalia Ferviú sonó con fuerza fue para hablar de su supuesta participación en ‘Gran Hermano VIP’. Esta edición ha sido muy diferente porque los concursantes no se han sabido hasta el último momento y hubo muchos que pensaron que Natalia estaba dentro del casting. Así que no tuvo más remedio que emitir un pequeño comunicado y aclarar que sus intenciones están lejos de regresar a la televisión. No obstante, ha dado una pequeña entrevista para aclarar que, pese a todo, guarda un buen recuerdo de ‘Cámbiame’.