Fue la famosa más conocida de España y desapareció del mapa. Dónde está

Fue una de las famosas más queridas de España, de hecho participó en ‘Gran Hermano VIP’ y llegó muy lejos. Durante el concurso se enamoró de uno de sus compañeros y alcanzó un grado de popularidad que jamás hubiera imaginado. Tanto es así que se animó a probar suerte en el mundo de la música y lanzó una canción titulada ‘Pégate’ que se convirtió en un éxito. ¿De quién estamos hablando? De Ylenia Padilla, una joven que saltó a la fama gracias a ‘Gandia Shore’. Sin embargo, su mejor momento llegó en 2015, cuando recibió una propuesta de Telecinco que dio mucho de qué hablar.

Ylenia Padilla tenía un carácter muy fuerte, de hecho tuvo que abandonar ‘Gandía Shore’ antes de tiempo porque tuvo problemas con el equipo. Más adelante encontró una oportunidad perfecta para regresar a los medios de comunicación y no dudó en aceptarla. En ‘Gran Hermano VIP’ se hizo íntima amiga de Belén Esteban, de hecho en la actualidad siguen manteniendo contacto. Pero, ¿qué es de Ylenia en la actualidad y por qué ya no aparece en la pequeña pantalla?

Ylenia Padilla, vetada en Telecinco

Ylenia Padilla ha sido uno de los rostros más destacados de Telecinco y ha ganado mucho dinero gracias a la cadena. No obstante, cometió un error que nadie ha sabido perdonar. Es más, ella tampoco se ha molestado en pedir disculpas. En 2022 usó sus redes sociales para lanzar unos comentarios poco acertados. En Mediaset se hicieron eco de este atrevimiento y Padilla no se lo tomó bien, así que cargó duramente contra la cadena.

«Desgraciados de los cojones. Vuestro odio me tiene amargada, vuestro odio mata. Sois asesinos, drogadictos, degenerados, pedofilia, lo tenéis todo. Dejadme vivir, qué pesadilla, nano. ¿Quién cojones os pensáis que sois?», comentó muy enfadada. Sus seguidores le recomendaron que guardara silencio, pero ella hizo caso omiso a las advertencias. Incluso Belén Esteban intentó frenar la situación, el problema es que Ylenia siempre ha tenido un temperamento demasiado marcado. Desde entonces en Telecinco no han vuelto a hablar de ella.

El error de Ylenia Padilla

Para comprender el declive de Ylenia Padilla hay que explicar cuales fueron los comentarios exactos que hizo contra el colectivo LGTBI. Lo curioso es que la colaboradora presumía de tener una mente abierta y tolerante, por eso el público se sorprendió tanto cuando la escuchó hablar en un tono tan equivocado. «Tú eres maricón, naciste hombre, no eres mujer, jódete. No eres mujer, jódete. La naturaleza se cebó contigo y no eres mujer, jódete. Acosadores de mierda, misóginos de mierda. Poco fusil, poco fusil, muy poco», dijo durante una de sus intervenciones.

¿Dónde está Ylenia?

Ylenia Padilla se ha enamorado rostros conocidos. En 2019 tuvo relacionada con Antonio Tejado, el famoso sobrino de María del Monte. Pero en un momento dado decidió cortar el vínculo que les unía y aseguró que no había tenido una buena experiencia a su lado.

«No quiero en la vida una persona así, cada uno por su lado y mejor así», dijo exactamente. Lo cierto es que cualquiera de sus comentarios generaba interés y por eso trabajaba en tantos programas de Telecinco. Ahora ha desaparecido y nadie sabe exactamente dónde se encuentra. Lo último que se supo es que había dejado Madrid para regresar a su Benidorm natal con su familia.