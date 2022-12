Las fotos del impactante cambio físico de Jota Peleteiro

Jota Peleteiro ha cambiado mucho en estos años en los que ha estado en la primera línea de la atención mediática y del futbol. A sus 31 años se ha retirado del fútbol al no sentir esa pasión que lo acompañaba hasta la fecha. No es un hombre que haga las cosas por dinero, tal y como ha explicado en sus redes sociales. Desde 2015 hasta hace unos meses ha estado con Jéssica Bueno, la ex de Kiko Rivera y madre de sus dos hijos. Ha decidido cambiar de vida y emprender junto a su nueva pareja, Miriam que trabajará con él codo con codo.

Jota Peleteiro ha sufrido un impactante cambio físico

La carrera como futbolista de Peleteiro ha sido épica, desde su Galicia natal ha conseguido jugar en Inglaterra demostrando su valía, además de en la Liga. Ha conseguido cumplir con el sueño de muchos niños que quieren convertirse en futbolistas profesionales y lo ha hecho gracias a un esfuerzo continuado.

Después de más de 10 años como profesional ha optado por colgar las botas y lo ha hecho al no sentir esa pasión que se necesita para hacer cualquier trabajo. Ante ese momento, también ha decidido alejarse por completo de la que ha sido su pareja y madre de sus hijos. Hasta el último momento Jessica Bueno ha intentado salvar una relación que para Jota ya estaba acabada.

Entre sus planes o proyectos ya estaba en marcha una empresa dedicada al sector del caballo que ha conseguido unir otra de las pasiones de Peleteiro. Junto con su nueva pareja Miriam que la ha acompañado en esta nueva etapa. Miriam es una profesional que trabaja con él para hacer que su empresa sea un éxito.

Jota ha evolucionado a nivel personal, pero también con su estética. Desde el pelo largo que lo hacía parecer mucho más joven, hasta la llegada de una barba que es tendencia y le añadió unos años de más. Siguiendo con la moda de uno tatuajes que le aporta más personalidad y van aumentando.

Actualmente ha decidido cortarse el pelo, pero seguir con la barba. Este padre de familia y empresario ha llegado hasta lo más alto con constancia y determinación, pero también con unas ideas claras que lo han catapultado hasta la fama más absoluta. Ha cambiado tanto que sería difícil reconocer al joven Jota, ante un hombre más maduro y con las ideas muy claras.