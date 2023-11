Una foto robada desmiente la ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra

Siguen juntos Sebastián Yatra y Aitana Ocaña? Es la pregunta más formulada en las últimas semanas y por fin tenemos la respuesta. La pareja de artistas no está atravesando ninguna crisis, todo ha sido una confusión provocada por sus últimos movimientos. Yatra acudió a la gala de los Premios Grammy, uno de los eventos más importantes para los amantes de la música. La ceremonia tuvo lugar en Sevilla, justo donde se encontraba Aitana, quien había firmado un contrato para ejercer de DJ en una sala de fiestas. Entonces, ¿por qué la artista no acompañó a su novio?

Los rumores corrieron como la pólvora y no ayudó que Sebastián Yatra tampoco hiciese compañía a Aitana durante su actuación. Siguiendo la línea que marcaron desde un primer momento, ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto. Se negaron a explicar si seguían juntos, si estaban en crisis o si todo era mentira. El silencio no hizo más que aumentar los rumores, pero ahora ha salido a la luz una fotografía que demuestra que la historia de amor de los cantantes sigue más viva que nunca.

La fotografía de Aitana y Sebastián Yatra que desmiente la ruptura

Aitana y Sebastián Yatra coincidieron en Sevilla y todo el mundo pensaba que no habían coincidido, pero no es así. Una foto robada de muestra que los enamorados almorzaron en el mismo restaurante después de los Premios Grammy. La exparticipante de ‘Operación Triunfo’ está centrada en su gira ‘Alpha Tour’ y su intención es que el público hable de este proyecto y no de su vida sentimental. Sin embargo, es un rostro popular y no puede evitar generar interés entre sus queridos fans.

Aitana siempre tiene una sonrisa preparada para todo el mundo que se acerca a hacerse una foto con ella. Lo que lleva peor es que los paparazzi le estén esperando para descubrir sus secretos. No obstante, el último material que ha visto la luz le deja en buen lugar porque demuestra que no tiene nada que esconder. Su relación con Sebastián Yatra está igual que siempre, a pesar de que no hayan posado juntos en los Grammy.

Aitana está intentando protegerse

La actriz Álex Saint compartió una imagen en sus redes sociales que demuestra que Aitana y Yatra no están atravesando ninguna crisis. En esta foto se puede ver a los artistas disfrutando de una agradable comida después de la gala de los Premios Grammy. La postura de la DJ sigue siendo la misma. Se niega a dar explicaciones sobre su vida privada y considera que la mejor estrategia es guardar silencio, por eso no ha utilizado su cuenta de Instagram para responder a esta polémica. Solo quiere protegerse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cuernis 🕵️‍♀️ (@lacuernis)

Se filtran nuevos datos

Sebastián Yatra es igual de prudente que Aitana y tampoco se siente cómodo hablando de su vida personal, pero se han filtrado ciertos datos que han dejado al descubierto sus verdaderas intenciones. Lo único que pretende es disfrutar de su noviazgo, de hecho tiene detalles con la protagonista de ‘Alpha Tour’ que han enamorado a los fans. Yatra cogió un avión desde Los Ángeles únicamente para hacer compañía a Aitana durante un concierto que era especial para ella. Estos datos se han filtrado para demostrar que entre ellos no existe ningún problema.