Se filtran nuevos y durísimos audios de ‘El Yoyas’ a su hija de 10 años

Carlos Navarro, más conocido como ‘El Yoyas’ después de haber participado hace más de 20 años en el reality de Telecinco «Gran Hermano», permanece en busca y captura por las autoridades después de no presentarse en prisión el día en el que debía ingresar por una condena de seis años por violencia de género contra su ex mujer Fayna Bethencourt y madre de sus hijos, quien ha querido que la opinión pública conozca el infierno que ha vivido con Navarro y ha publicado varios mensajes de audio en los que podemos escuchar al barcelonés en una actitud bastante agresiva: Estos son los durísimos audios de ‘El Yoyas’ a su hija de 10 años

Los audios de ‘El Yoyas’ a su hija de 10 años

Bethencourt ya filtró hace unos días, unas primeras grabaciones en las que se podía escuchar como Navarro arremetía contra ella y también contra su ex suegro. Unos audios demoledores en los que Navarro expresaba todo su odio hacia Diego, el padre de Fayna diciendo de él que era un «mierda y un cobarde….» además justificaba las agresiones hacia su hija y decía: «si en algún momento he cogido a tu hija del cuello es porque se lo merecía la asquerosa, y pocas veces la he cogido… Porque es mala y mentirosa, como tú, que sois calaña”.

Ahora ha sido el programa de Cuatro «En boca de todos» el que también ha dado a conocer nuevas grabaciones de Carlos el ‘Yoyas’ pero esta vez, en lugar de ser enviadas a su mujer o a su ex suegro fueron remitidas a su propia hija de tan sólo diez años. En lo que se ha filtrado se puede escuchar como el barcelonés amenaza a alguien que por lo visto sería la nueva pareja de Fayna: “¡Le voy a reventar la cabeza con mis propias manos. Lo voy a matar!” se le escucha decir.

Sigue en búsqueda y captura Carlos ‘El Yoyas’, maltratador condenado a casi 6 años de cárcel. Hay que cerrar a este monstruo YA #APOYOROCIO14D #yoveosálvame pic.twitter.com/OhwFlRvcIK — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 14, 2022

Por el momento, el cerco de Navarro parece que se estrecha. Esta misma semana protagonizó un altercado en un bar de la localidad catalana de Sant Vicenç de Calders, lo que propició que escapara pero también que los Mossos D´Esquadra pudieran tener más indicios de cuál podría ser su paradero y se espera que en las próximas horas ingrese finalmente en prisión.