El Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) ha condenado a Carlos Navarro, exconcursante del reality ‘Gran Hermano’, conocido como ‘El Yoyas’, como autor de siete delitos, seis de ellos consumados en la persona de su hoy exmujer y de sus dos hijos (ambos menores de edad) y un séptimo perpetrado contra la nueva pareja de su ex, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La sentencia declara probado que el acusado, Carlos N.M., de 44 años, es autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, por el que lo condena a dos años de cárcel, cuatro años de prohibición para llevar armas, cuatro años de alejamiento e incomunicación con su exmujer y sus hijos y otros cuatro de privación de la patria potestad; cuatro delitos de lesiones en el ámbito familiar, por cada uno de los cuales se le imponen 11 meses de cárcel, la prohibición de portar armas durante dos años y ocho meses y dos años de alejamiento de su exmujer; un delito leve de amenazas sobre la nueva pareja de su ex, por el que es condenado a pagar 540 euros y se le impone la prohibición de acercarse al amenazado durante seis meses y, finalmente, un delito leve de vejaciones a su expareja, por el que deberá pagar 360 euros de multa y estar tres meses sin acercarse a ella ni comunicarse por cualquier medio.

Además de estas condenas, la resolución obliga al acusado a indemnizar a su exmujer con 8.000 euros y a sus dos hijos con 4.000 por los daños causados. Una sentencia durísima contra uno de los concursantes más polémicos del formato de telerrealidad. No hay que olvidar que El Yoyas fue expulsado disciplinariamente de la casa de Guadalix de la Sierra durante la segunda edición del concurso (allá por el 2001)por presentar un comportamiento violento con su compañera y expareja Fayna Bethencourt.

El 10 de enero de 2018, El Yoyas fue arrestado por la Policía en la casa de su expareja en Gran Canaria tras la denuncia de malos tratos que presentó Fayna. Desde su detención se encontraba en libertad provisional. Tras declarar ante la juez que le sentó en el banquillo se encontraba esperando el fallo de la Justicia, que considera que mientras la pareja vivía en Barcelona, «el golpeó en varias ocasiones» a Bethencourt, «dándole puñetazos y patadas, llegando a ponerle un ojo morado en una ocasión y en otra a amenazarla con clavarle el mechero, además de vejarla habitualmente».

El comportamiento de Navarro fue a peor cuando su expareja decidió rehacer su vida con otra persona. Fue entonces cuando comenzó a llamar de forma continuada a sus hijos para controlar a su exmujer hasta en 56 ocasiones.

El Yoyas dio su versión de los hechos en una entrevista con la revista ‘Qué Me Dices’ para defender su inocencia: «Yo fui a ver a mi hijo -que era su cumpleaños- y no pude verle porque a esta señora no le salió de las narices! Ella directamente me lo impidió, porque no le dio la gana. Y claro, un padre tiene derecho. Y como un padre no quiere hablar mal de la madre de sus hijos… pero si el padre hubiese ido y hubiera denunciado primero, entonces la cosa hubiera cambiado (…) Lo que se está diciendo por ahí me resbala. El problema está en que hay dos niños pendientes de que sus padres se entiendan para que ellos puedan disfrutar de una forma normal». Además, negó cualquier tipo de violencia física: «No hubo ni un insulto, le dije lo que me parece: una decepción. Después, si ella me habla de alguien y yo le digo que a ese alguien me lo paso yo por ahí y le reviento la cabeza, ¿a quién he amenazado? ¿a mi mujer? No, a una tercera persona que es un tío y que según ella es más grande que yo».