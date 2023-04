Fernando Alonso indigna a los asturianos al contar su secreto mejor guardado

En el deporte español hay muchas figuras que han trascendido a lo largo de los años, pero lo que está sucediendo con Fernando Alonso esta temporada es sin duda digno de mención. El piloto de Aston Martin, a sus 41 años, ha logrado tres podios consecutivos en medio de una marea de comentarios de apoyo que giran hacia el mismo fin, el número 33, que representa la cifra que lograría Alonso en caso de lograr una nueva victoria en el Mundial de Fórmula 1. Sin embargo, la última confesión del asturiano poco tiene que ver con su profesión, pero lo que sí es seguro es que no habrá sido recibida de manera positiva por parte de sus paisanos.

A la hora de desvelar sus gustos culinarios, Alonso sorprendió al destacar que su alimento favorito, el que está en el número uno de su clasificación particular, es la paella, un plato típico de Valencia y con el que, entre comillas, traiciona a su tierra, Asturias, donde no escasean las comidas autóctonas como la fabada, el cachopo, las fabes con almejas o el chorizo a la sidra, todas ellas reputadas ya no sólo en el territorio si no en toda España.

Fue en las redes sociales donde Alonso se decantó por ofrecer sus preferencias a todos los seguidores que le tienen auténtica devoción, incrementada si cabe desde su llegada a Aston Martin, donde está logrando los mejores resultados desde hace mucho tiempo. Tampoco cabe duda de que el núcleo de sus incondicionales, que está en su tierra, Asturias, le seguirán rindiendo pleitesía, aunque la respuesta de Fernando con respecto a la comida habrá decepcionado a más de uno.

Además de la paella valenciana, Alonso tiene otros platos favoritos, aunque en contadas ocasiones puede saltarse la estricta dieta a la que están obligados los pilotos, sobre todo en los muchos meses de duración del campeonato del mundo de Fórmula 1. Las proteínas acostumbran a ser la base de la alimentación de Fernando y otros pilotos en temporada de entrenamientos, dejando la presencia de carbohidratos, compensada por las propias proteínas, para las jornadas de competición.

Así es el menú de Fernando Alonso

Así las cosas, el menú de Fernando Alonso en una jornada de entrenamientos de preparación podía ser consistente de una pechuga de pollo a la plancha, junto con algo de verdura al vapor, como zanahorias, calabacín o espárragos trigueros y un poco de atún, para incrementar más si cabe el componente proteico del almuerzo.

Sin embargo, uno de los hombres de confianza de Alonso en su paso triunfal por Renault, escudería en la que conquistó los dos campeonatos del mundo de Fórmula 1 que tiene en su haber (en 2005 y 2006), el chef Fabrizio, destacaba que al piloto español le gustaban mucho las ensaladas César, las patatas al horno o la pasta, en todas sus variedades. Además, un buen entrecot a la plancha también formaría parte del menú ideal de Fernando, aunque eso sí, con la carne bastante hecha. Por último si tiene que elegir un postre como pecado, Fabrizio no tendría dudas sobre lo que prefiere su ex pupilo, un auténtico devoto del tiramisú.