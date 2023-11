Un famosísimo cantante español la lía con un periodista y acaba insultándole

Un famoso cantante español está en el centro de la polémica después de haber participado en la gala de los Premios Grammy. Le han acusado de cantar haciendo playback y él lo ha negado, pero lo ha hecho en un tono incorrecto y con unas formas inaceptables. Tanto es así que ha insultado a una periodista que le ha preguntado por este tema. Hablamos de Omar Montes, un artista que se hizo conocido a raíz de mantener una relación sentimental con Isa Pantoja. Sin embargo, se presentó a ‘Supervivientes’, ganó el concurso y a partir de ese momento se convirtió en un personaje independiente.

Omar Montes ha protagonizado varias polémicas, aunque ninguna ha tenido tanta fuerza como esta. Ha llamado «gilipoll**» a una reportera que estaba haciendo su trabajo y María Patiño no ha tardado en dar la cara por ella. La presentadora le ha recordado a Omar que necesita a los medios de comunicación para dar publicidad a sus proyectos, por eso es tan injusto que cargue contra una informadora que únicamente está intentando satisfacer las dudas del público. ¿Es cierto que Montes no cantó en directo durante los Gammy?

Omar Montes insulta a una reportera

Omar Montes asegura que actuó en directo durante los Premios Grammy. Insiste en que es un evento muy especial en el que solo participan los mejores, por eso no entiende que alguien pueda pensar que haya trampas. «Soy el único de toda la gala al que le dejan hacer playback en la gala de los Latin Grammy», comenta con ironía. «La verdad es que hay que ser gilipoll** para decir que en los Grammy se ha cantado en playback. Hay que ser una bestia para decir eso».

La reportera siguió investigando para intentar llegar hasta el final del asunto y zanjar el conflicto, pero Omar no le contestó con buen tono e incluso le amenazó con publicar un vídeo en directo en sus redes sociales. «Me estás incomodando, me gustaría que me dejaras en paz, por favor. No me hables más», le dijo.

Omar Montes pierde la razón

Omar Montes tuvo un comportamiento incorrecto con una periodista. Primero le insultó y luego le advirtió con las consecuencias de sus preguntas. Le dijo que iba a empezar a emitir un vídeo en directo en su cuenta de Instagram para que sus seguidores supieran que le estaba molestando. Sin embargo, esta profesional únicamente estaba limitándose a ejercer su profesión. María Patiño ha dado la cara por ella en ‘Socialité’ y ha puesto en valor el temple que tuvo durante este momento tan tenso.

La fama internacional del cantante

Omar Montes siempre ha presumido de ser una persona humilde, pero actitudes como las que ha tenido con la reportera invitan a pensar lo contrario. El artista ganó mucha popularidad a raíz de su relación con Isa Pantoja. Fue entonces cuando en Telecinco le propusieron concursar en ‘Supervivientes’, donde terminó llevándose los 200.000 euros del premio final. Este programa hizo que su carrera musical despegase y poco a poco ha ido teniendo comportamientos con la prensa que se alejan de la amabilidad que le caracterizaba en el pasado.