No hay aparición de Omar Montes que no se convierta en viral. Si bien hace unas semanas el cantante fue protagonista de la crónica social de nuestro país por su casi nula actuación, sobre el escenario del WiZink Center, durante el concierto en Madrid de su compañera y amiga, Ana Mena; ahora lo es por un nuevo y ostentosos deseo: comprarse un jet privado.

El intérprete de La llama del amor o Patio de la cárcel ha sido nominado recientemente a los Premios Grammy Latinos, la versión latina de los Premios Grammy otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que reconocen la excelencia artística y técnica de la música iberoamericana; y que este año, se celebrarán el próximo día 16 de noviembre en El Palacio de Congresos de Sevilla. Omar compite junto a Israel Fernández, Diego Guerrero, Niña Pastori y Juanfe Pérez, en la categoría de Mejor álbum flamenco con Quejíos de un maleante.

Omar Montes en un evento en Madrid / Gtres

Preguntado expresamente por qué haría si obtiene el galardón, el natural de Carabanchel no ha dudado en su respuesta. «Si gano el Latin Grammy me voy a comprar un jet», ha asegurado a la prensa. Pero la razón para adquirirlo, lejos de lo esperado, no es otra que la comodidad y la evasión de las molestias en los aeropuertos, y el ahorro en champú. Sí. Como lo leen. «Tienes que ir dos horas antes, te registran todo el rato, te tiran los desodorantes, no te dejan pasar el champú… Eso es un rollo», explica Omar Montes. «Lo que te gastas en el jet, te lo ahorras en champú. Te tiran todos los champús y los desodorantes. Eso es un dinero», ha añadido.

«Si te lo tiran una vez no pasa nada, pero si viajas dos o tres veces a la semana, dos o tres champús que te tiran semanalmente… Si haces el cálculo mental de todo eso, semanalmente te puedes estar dejando entre 15 y 20 euros en champú…Al final de mes se te va un dinerillo», concluye.

Sus palabras, como no podía ser de otra forma, han despertado un aluvión de reacciones por parte de su más de un millón de seguidores en Instagram, que avalan el humor y lógica del cantante en cada una de sus intervenciones públicas lejos de los escenarios. «Qué máquina», «A mí también me salen las cuentas», «Es un genio», rezan los usuarios.

Sea como fuere, lo cierto es que si finalmente Omar se decidiera a comprarse un jet privado, el artista se uniría a la larga lista de personalidades y rostros conocidos en nuestro país y lejos de nuestras fronteras en tener uno ya sea para desplazarse por motivos personales y/o profesional. Ejemplo son Cristiano Ronaldo y Georgina, Lionel Messi, el futbolista Sergio Ramos y Pilar Rubio o Maluma. El cantante colombiano habría invertido, recientemente, 18 millones de euros en un avión modelo Gulfstream G450. Este jet cuenta con todo tipo de lujos para las 14 personas que pueden viajar en él, incluyendo una cocina totalmente equipada y dos motores de propulsión Rolls-Royce TAY 611-8C.