La sofisticación de Lady Gaga eleva la alfombra roja de los Grammy

Una semana después de la ceremonia de entrega de los premios más importantes del Séptimo Arte, los Oscar, y con la polémica de Will Smith aún acaparando titulares, los galardones más destacados de la música se han entregado en Las Vegas. La 64 edición de los Premios Grammy ha reunido en la ciudad de Nevada a las figuras más relevantes de la industria musical en el que ha sido el último gran acontecimiento de esta temporada de premios.

Una alfombra roja por la que han desfilado los rostros más destacados de la esfera músical y que ha dejado momentos inolvidables. Lady Gaga, Hailey Bieber, Olivia Rodrigo, Donatella Versace o Dua Lipa han sido algunas de las que más han destacado en Las Vegas por sus estilismos. Después de su ausencia en la alfombra roja de los Oscar -no así en la gala, donde entregó el Premio a Mejor película junto a Liza Minelli-, Lady Gaga ha dado una lección de elegancia y discreción en los Grammy. La actriz y cantante, que suele destacar por sus atrevidos looks, en esta ocasión se ha decantado por un estilismo más clásico, muy al estilo de la época dorada de Hollywood. Un vestido negro con cola en blanco y escote asimétrico de Armani Privé, que la han convertido en una de las más elegantes de la noche.

Billie Eilish, que actuó en la gala de los Premios Oscar y además obtuvo el reconocimiento a Mejor canción original por el tema No time to die, ha apostado en los Grammy por un estilismo en negro con capa de la firma Rick Owens. También de negro ha ido Dua Lipa, aunque en su caso, la artista se ha decantado por un modelo con corsé de Versace. No ha faltado tampoco la propia Donatella Versace, aunque la hermana del mítico modista ha apostado por un look en verde.

Paris Hilton, con un sofisticado diseño de pailletes de Atelier Zuhra en color champán, mientras que Hailey Bieber ha lucido un discreto look palabra de honor en blanco satinado de Saint Laurent. Más arriesgada ha sido Megan Thee Stallion, con un salvaje modelo de Cavalli o Doja Cat, con un look con transparencias de Versace.

Imposible no recalar en el look en rosa de Chrissy Teigen, firmado por Nicole + Felicia o en el elegante look de Rachel Zegler, protagonista de West Side Story, que ha apostado por Christian Dior para una noche tan especial.

Una noche en la que los hombres también han sorprendido con sus looks. Jared Leto, por ejemplo, ha presumido de torso con un llamativo estilismo de inspiración vintage, de Gucci, firma de la que es imagen. Lil Nas X ha dejado a todos boquiabiertos con un total look en blanco de Balmain, mientras que los chicos de BTS han optado por trajes de Armani en diferentes colores.

Un mensaje importante

Si en los Premios Oscar no faltaron los guiños a Ucrania y los mensajes de apoyo al país en uno de los momentos más complicados de su historia reciente, en esta ocasión, durante la ceremonia de entrega ha intervenido el presidente ucraniano, Zelenski. El mandatario ha pedido apoyo para el país y ha solicitado a los músicos que no guarden silencio: «digan la verdad sobre la guerra en sus redes sociales, en la televisión. Apoyadnos de cualquier manera que podáis. De la que sea. Pero no con el silencio», ha recalcado en su mensaje en la gala de los Grammy.

Los ganadores

En esta edición de los Grammy Silk Sonic, se ha alzado con dos de los premios principales: Mejor canción y Mejor grabación del año. La otra gran protagonista de la velada ha sido la cantante Olivia Rodrigo, que ha triunfado como Mejor artista novel, Mejor interpretación pop solista y Mejor álbum vocal de pop. No ha faltado el reconocimiento a Jon Batiste, con el premio Mejor disco, así como a otras figuras como el cantante cubano-canadiense Álex Cuba, Bad Bunny y Juanes. También Rubén Blades se ha llevado el premio a Mejor álbum tropical latino.