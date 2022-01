Son elegantísimos y es que te mereces estos zapatos y más ahora que están de rebajas. Los mules de Versace rebajados un 50% para apostar por un buen capricho son para ti y ya los tienes ahora, ¡cómpralos antes de que sea demasiado tarde!

Los tendrás para siempre porque son accesorios que duran muchos años y son de alta calidad.

Los mules de Versace rebajados un 50%

Porque te lo mereces debes empezar este 2022 de la mejor manera. Con glamour y máxima elegancia gracias a estas sandalias tan bellas. Son los mules Medusa con ribete de cadena, cuyo precio era de 790 euros y ahora te los llevas por 395 euros.

Entre sus características están la puntera en punta, plantilla con logo, estilo slip-on, talón abierto, ribete de cadena, acabado en tono dorado, motivo de cabeza de Medusa y tacón alto. A destacar su alta calidad por los materiales empleados, como el cuero tanto en el exterior, en interior, o en la suela.

Es un producto hecho en Italia y de ahí su garantía, seguridad y alta calidad. Presenta un bello y asimétrico diseño, con un tacón fino. Ahora las tallas disponibles son 37, 37,5 y 38 en talla italiana. ¡Es el zapato que deseas en este momento?

¿Con qué llevar estos mules?

Los zapatos sientan bien con todo aquello que te pongas. Pues con vaqueros ofrece elegancia al look casual que lleves ese día. Pero especialmente hay que llevarlos en una fiesta o evento, porque son los zapatos preferidos para estas ocasiones.

Así destacan por su ribete de cadena en dorado, por lo que te los puedes poner con vestidos negros o bien con brillos dorados, short en este color y hasta pantalones y trajes chaqueta donde estos zapatos causarán seguro sensación.

No esperes más y, si es tu talla, ya puedes adquirirlos directamente online antes de que se acaben. Es la comodidad que ofrece Versace para poder comprar a través de su tienda online, ya que no siempre tenemos acceso a su tienda física porque no abundan en todos los lugares. Aprovecha este descuento y quédate con los mules más sofisticados de este momento. Aportan esa elegancia suprema que necesitas para completar tus looks cuando vas algo más arreglada.

Y sabes que te ofrece calidad total y seguridad, porque estos zapatos no te fallarán en ningún momento y su comodidad es siempre superior. No tendrás la oportunidad de comprar unos zapatos tan maravillosos y ahora es el momento.