Los mules de Zara con tacón ancho para no parar en toda la noche

Llegan las fiestas navideñas, y debemos ir pensando en los looks que vamos a lucir en las ocasiones más especiales, como Nochebuena y Nochevieja. Uno de los principales consejos de los estilistas para ser las reinas de la noche es el de pensar en el look de forma conjunta, no en cada pieza de manera individual. Pues bien, para lucir divinas sin renunciar a la comodidad, Zara ha puesto a la venta unos mules que no pueden ser más ideales.

Son unos mules completamente diferentes a los que podemos encontrar en cualquier otra tienda porque las tiras están adornadas con pedrería. El tacón mide 9 centímetros de altura pero, al contrario de lo que pueda parecer, es muy cómodo porque no es de aguja, sino tipo bloque geométrico.

Este es un tipo de tacón que se lleva muchísimo porque hace que los pies estén más descansados. Por lo tanto, estamos ante unos mules que lo tienen todo para convertirse en los protagonistas de nuestros looks de fiesta: son elegantes, cómodos y fáciles de combinar.

Sí, podemos llevarlos con cualquier prenda de noche que se nos ocurra porque quedan de maravilla y le aportan un toque de elegancia único al look: un vestido largo de terciopelo en color rojo, un traje de chaqueta y pantalón con un top…

Los mules con pedrería de Zara para Navidad tienen un precio de 79,95 euros y están a la venta desde el número 35 hasta el 41. Seguro que se agotan rápidamente en la tienda online, así que también puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Zara más cercana.

Vestido halter con guantes

Para completar el look, te proponemos este vestido largo de cuello halter y bajo asimétrico. Tiene cierre con botones en el cuello. Lo mejor de todo es que incluye unos guantes largos de tul con aplicación de plumas a tono.

Un conjunto precioso para ir de lo más glamurosas y elegantes en Nochevieja. Es de edición limitada y vale 69,95 euros en Zara. El vestido está disponible desde la talla XS hasta la XL.

Zara es una de nuestras firmas de cabecera en el mundo de la moda. En su colección de fiesta para la Navidad 2021 nos está sorprendiendo mucho con prendas, zapatos y accesorios espectaculares.