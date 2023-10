Las famosas españolas que están en guerra: no paran de lanzarse dardos

Marta Díaz y Lola están en pie de guerra, no paran de lanzarse dardos en las redes sociales que todo el mundo puede ver. Por lo que no es de extrañar que todos sus seguidores estén pendientes de cada una de las acciones que realizan. Lo que empezó de forma tímida y casi sin darse cuenta de nada, ha acabado siendo algo recurrente. No van a parar de lanzarse dardos hasta que termine este huracán que puede acabar de la peor forma posible. Esta es la guerra en la que están sumergidas estas famosas españolas.

No paran de lanzarse darnos: Las famosas españolas que están en guerra

El documental de Marta Díaz es el punto que inicia el conflicto con otra influencer, Lola que de una forma aparentemente inocente se lanzó a la guerra. Al parecer, todo empezó cuando no fue a la Premier, para darle la enhorabuena o apoyar a su compañera de profesión en vivo y en directo. Un acto que levantó alguna que otra sospecha.

Por agenda, Lola podría tener algún que otro inconveniente, aunque la realidad, es que esta joven quizás escondía algún que otro motivo. Después llegó una felicitación en redes sociales que lejos de suavizar lo sucedido, acabó haciendo que fuera más y más intenso. Por lo que la guerra ya era una realidad para todos sus seguidores.

Lola publicó que estaba deseando ver el documental y que seguro que le encantaría. Aunque la realidad, es que ni siquiera estaba suscrita al canal en cuestión. Con lo cual, Marta decidió responder con un mensaje que se quedó en burla, pero que detonó una guerra que ya era una realidad para muchos. En ese momento no quedó ninguna duda de lo que estaba pasando.

Hay una cierta enemistad o problema entre ambas o, al menos, eso parece en sus redes sociales. Tocará estar pendiente de ellas o de ver qué pasa durante los próximos días, quizás sea solo un malentendido, o una broma entre ambas ya que se conocen mejor que muchos de sus seguidores.

Las redes sociales seguirán hablando de este problema entre ellas y de la manera en la que se está gestionando. No es nada fácil ser influencer hoy en día, especialmente en estos tiempos complicados que nos afectan a todos. Marta Díaz y Lola seguirán protagonizando más de un enfrentamiento en esas redes que las han hecho famosas.