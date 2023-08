La famosa que ha terminado en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente doméstico

Una famosa reportera y presentadora que hace años era la estrella de Telecinco se ha convertido en noticia después de haber sufrido un accidente doméstico. Ha tenido que pedir ayuda y ha acabado en el hospital, pero ¿de quién estamos hablando? Antes de desvelar su identidad debemos recordar que no es la primera celebridad que tiene un incidente en su propia casa. Recordemos, por ejemplo, que Jorge Javier Vázquez tuvo una lesión muy fuerte en el brazo. Otra que se llevó un buen susto fue Raquel Bollo, casi se quema la cara al encender la chimenea de su vivienda. Curiosamente la protagonista de esta noticia también está vinculada con ‘Sálvame’.

La identidad de la famosa

Estamos hablando de Adriana Abenia. La comunicadora disfruta de una relación muy estrecha con sus seguidores y comparte muchas cosas con ellos. Hace unos días publicó una foto de su brazo vendado en el hospital y desveló lo que le había pasado. Las redes ardieron y muchos famosos se pusieron en contacto con ella, como por ejemplo Cristina Cifuentes. Pero, ¿por qué Adriana quiso contar lo que le había pasado? Muy sencillo. Cuando acudió a urgencias se sintió bien atendida y quiso tener un detalle con el equipo médico para recalcar que estaba encantada con la sanidad pública.

Adriana Abenia fue uno de los rostros más emblemáticos de ‘Sálvame’, pero hace muchos años que no tiene nada que ver con el programa. En una de sus entrevistas contó que ganó tanta popularidad que vivió momentos complicados porque cuando iba a hacer reportajes todo el mundo quería estar con ella y hacerle fotos. Adriana se fue de ‘Sálvame’ mucho antes de que terminase el programa, pero mantenía buena relación con Jorge Javier Vázquez.

El accidente de Adriana Abenia

¿Qué le ha pasado? Adriana Abenia estaba en su domicilio de Madrid, cogió un plato de cerámica, se rompió y se hizo un corte. Era una zona delicada y no paraba de sangrar, así que tuvo que ir a urgencias. Tal y como hemos explicado, lo ha compartido todo para agradecer el trato que recibió. “Tras algunas breves preguntas debido a la localización del tajo, un par de radiografías y comprobar que no me había seccionado nada importante, me han dado puntos y puedo contaros que puedo fardar de una nueva y bonita cicatriz ¡Y de mucha suerte!”. Podría haber sido peor, pero todo ha quedado en un susto.

El apoyo que ha recibido Adriana

Es muy curioso leer los mensajes que hay en la publicación. Por suerte fue un accidente leve y pudo controlar la situación, pero Adriana ha hecho algo importante: ser generosa con la sanidad pública. Considera que actuaron con celeridad y eficiencia y lo ha querido compartir. “Menos mal que no ha sido más grave. En el Hospital La Paz me salvaron la vida, son los mejores”, le ha escrito Cristina Cifuentes.

Abenia se ha manifestado en el mismo sentido: «Quiero dar las gracias al Hospital Universitario La Paz por el cariño, la rapidez y la tranquilidad que han intentado transmitirme después de cortarme la muñeca con un plato de cerámica en casa».