Adriana Abenia, de 38 años, vuelve a colocarse en primera plana mediática por un comentado posado días después de generar una inesperada polémica en Twitter con la que llegó a situarse en el puesto número uno de los Trending Topic nacionales. Hace unos días, con motivo de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, un usuario de la citada red social hizo referencia a la presentadora con el único objetivo de hacer creer en la Red que había acudido a la cita de la marquesa de Griñón y el empresario. Una broma que la zaragozana siguió con total naturalidad haciendo gala de su buen sentido del humor. Sin embargo, nunca imaginó la controversia que se generaría en torno a todo este asunto.

Adriana Abenia en Twitter / Redes sociales

«Disculpas a la novia, nadie me avisó del dress code», escribió Abenia en el post en el que posa ante el objetivo de la cámara con un vestido blanco con manga abullonada. Estampa que no tenía nada que ver con la ceremonia, ya que correspondía a los Premios Traveler, celebrados en Madrid hace ya una semana. De hecho, Adriana no estaba invitada a la celebración. Dicha broma no fue aceptada por todos y la lluvia de críticas no tardó en llegar. «De toda la vida, no se va de blanco a una boda. Pero tienes que dar la nota», «es puro sentido común» o «cualquier invitada que vaya de blanco se considera una egocéntrica mal educada», fueron algunos de los comentarios que tuvo que encajar la escritora.



Después de este surrealista episodio, Adriana Abenia ha continuado con su rutina, pero se ha visto afectada por el último post que ha compartido en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adriana Abenia (@adrianaabenia)

La actriz ha tirado de carrete para recordar uno de los momentos que ha vivido en Chiclana, Cádiz. En la imagen, que ya alcanza más de 10.000 me gustas y que tiene como título «Echo de menos el levante. 43 grados en Madrid», posa con un colorido vestido mientras una brisa de aire lo levanta y deja al descubierto parte de su cuerpo. Parece ser que esta estampa, en la que siembra la duda sobre el tipo de ropa interior que utiliza, no ha sido del agrado de muchos internautas que no han dudado en dejar su opinión en el muro de la publicación.

Adriana Abenia en el photocall de los premios Conde Nast Traveler de Madrid 2023 / Gtres

«Creo que te deberías de valorar mucho más como profesional del periodismo. Así te devalúas bastante… después pediremos respeto. Con fotos de revistas de desnudos, que a mi me parece genial pero esto… ¡deja entredicho tú carrera!», «La verdad es que no sabéis qué hacer para enseñar y conseguir likes y encima todo lo tenéis postizo casi nada es natural», son algunos de los escritos que se pueden leer. Con este nuevo movimiento en el universo 2.0, Adriana Abenia ha logrado, una vez más, colocarse en el ojo del huracán. Sin embargo, por ahora no se ha pronunciado al respecto y se mantiene al margen.