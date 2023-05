La famosa que está irreconocible: el cambio físico más brutal que verás por las operaciones estéticas

Las operaciones estéticas son una herramienta habitual para nuestras celebridades. Todos y todas quieren sentirse mejor y no dudan en recurrir a los mejores expertos. El problema es que algunos famosos no tiene en cuenta los límites. ¿Es el caso de la protagonista de esta noticia? Juzguen ustedes mismos. El cambio es muy llamativo, pero es cierto que no causa tanto rechazo como el de otros artistas. Hay quien está completamente irreconocible. Es el caso de Leticia Sabater o de Alaska. Han pasado tantas veces por quirófano que es muy difícil reconocerlas.

Un cambio que llama la atención

La protagonista de esta noticia es Beatriz Luengo, una cantante y actriz que se hizo famosa con 19 años. Era una de las protagonistas de ‘UPA Dance’, una serie que se emitía en Antena 3 y que está a punto de emitir una nueva temporada. Tuvo tanto éxito que la cadena ha decidido recuperarla y por eso Beatriz está más de moda que nunca. Recientemente ha hecho un posado y todo el mundo se ha fijado en su mirada. ¿Qué le pasa? Que ha recurrido a la medicina estética para estar radiante en el estreno de los nuevos capítulos de su serie. La revista ‘Semana’ asegura que ha recurrido al bótox y ácido hialurónico para posar en el estreno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

La cara de la actriz ha cambiado bastante, pero es cierto lo que dice el medio anterior. Se ha ido haciendo cambios poco a poco, no se ha metido en el quirófano para salir completamente renovada. Son pequeñas modificaciones muy sutiles que unidas hacen que esté irreconocible. Es cierto que sigue conservando su esencia, pero poco queda de la joven que conquistó a todos después de cumplir la mayoría de edad. La prensa se ha hecho eco de este gran cambio. No es para menos, sobre todo ahora que vuelve a estar de plena actualidad.

El tratamiento que ha seguido Beatriz Luengo

La revista citada anteriormente ha dado respuesta al gran interrogante. El último posado de Beatriz, el que ha hecho para promocionar la nueva temporada de ‘UPA Dance’, ha estado eclipsado por algo. Todo el mundo se ha fijado en su mirada. Dicen que tiene “rasgos felinos”. Hay una explicación. Se ha puesto en manos de profesionales para someterse a un nuevo retoque. El cambio es muy llamativo. “Se trata de una técnica exclusiva realizada con hilos tensores con el fin de elevar la cola de la ceja logrando profundidad en la mirada, consiguiendo un efecto de mirada felina”.

La actriz ha llamado la atención de todos. Desde que empezó a trabajar en televisión ha modificado bastante su aspecto, aunque también debemos tener en cuenta que su carrera empezó nada más cumplir la mayoría de edad. Tal y como hemos explicado, no se ha sometido a operaciones agresivas, todo ha sido sutil y paulatino, pero es evidente que la trasformación es notoria.

La vida sentimental de la cantante

Beatriz Luengo también tiene presencia en la crónica social. Está casada con el también actor y cantante Yotuel Romero, de hecho se conocieron en la famosa serie de Antena 3. ‘UPA’ les unió y ahora tienen dos hijos. Forman un matrimonio perfecto que ha llamado la atención de muchos periodistas. Están unidos por el talento, por el arte y por las ganas de triunfar.