‘UPA Next’: el renacer de ‘Un paso adelante’ de la mano de Beatriz Luengo

Si hay algo que marcó la vida profesional de Beatriz Luengo para siempre, fue sin duda su aparición en Un Paso Adelante, serie de la cual derivó el conocido grupo musical UPA Dance. El ingreso de la compositora en el elenco provocó en su día a día un giro de 180 grados, llegando a convertirse en una de las estrellas más conocidas del panorama nacional. No obstante, de eso hace ya dos décadas, aunque un nuevo proyecto habría dado la oportunidad a la empresaria de volver a sus raíces.

A través de sus redes sociales, Beatriz ha sido la encargada de anunciar una noticia de lo más especial. Esta no es otra que el inicio de su participación en el rodaje de UPA Next, que según explicaba la productora, es nada más y nada menos que “una nueva serie original que tiene como escenario la academia Carmen Arranz, la más famosa escuela de artes escénicas de nuestra televisión. La historia de UPA Next retoma el universo de Un paso adelante y a algunos de sus personajes más emblemáticos”, comenzaba señalando, para después dar más detalles sobre la buena nueva: “Los nuevos capítulos reavivan, en una nueva temporada, las tramas protagonizadas por alumnos y profesores que hicieron de esta serie de Antena 3 un auténtico fenómeno fan y a sus actores, ídolos de una generación de jóvenes”, zanjaba.

La reacción de Luengo no se ha hecho esperar, y no ha dudado en compartir con sus más de 800 mil seguidores un vídeo de lo más nostálgico en el que ejecuta una coreografía para la serie original, la cual está a punto de cumplir su vigésimo aniversario: “Mañana empiezo el rodaje de #Upanext Lola is back”, escribía ella misma. Como no podía ser de otra manera, en este homenaje actualizado también hay otros rostros confirmados ya, como por ejemplo el de Rober (interpretado por Miguel Ángel Muñoz), Silvia (Mónica Cruz) y otros nuevos alumnos de la academia, como la mismísima Chanel Terrero, la cual ya deleitó a medio mundo con su impecable actuación en Eurovisión y ahora promete darlo todo frente a la pantalla en esta nueva andadura.

Una trama renovada

Dado que los años han pasado para todos los grandes protagonistas desde que se emitió el último capítulo de Un Paso Adelante, en la productora han querido actualizar la trama al ubicar a Rober en Estados Unidos, con deseos de volver a España para montar un gran musical que recoja los éxitos antiguos de UPA Dance, aunque con caras nuevas y muchas ganas de aprender. En esta nueva aventura, será ayudado por Lola y por Silvia, quienes se podrán manos a la obra a la hora de montar pruebas de acceso para decenas de alumnos que van desde bailarines hasta cantantes, pasando por compositores. Por si fuera poco, también formarán parte del equipo de docentes Luiso y Sira, que tendrán que demostrar estar a la última en cuanto estilos para quedarse con las mejores futuras promesas.

Por el momento, no hay fecha de emisión de UPA Next, aunque se espera que la audiencia vuelva a escuchar el mítico “un, dos, tres, cuatro…” entre finales de este 2022, y principios del 2023.