La curiosa razón por la que Miguel Ángel Muñoz concursó en ‘MasterChef Celebrity’

Ya sea como intérprete o como influencer, la carrera profesional de Miguel Ángel Muñoz va viento en popa. Prueba de ello son los numerosos eventos a los que hace frente durante las últimas semanas, habiendo sido el pasado día 31 de mayo uno de los más ajetreados para él. Y es que, además de haber hecho acto de presencia en un acto de Sanex, el intérprete fue uno de los invitados a La Noche D junto a Adriana Torrebejano. Una ocasión de lo más especial en la que tuvo oportunidad de sincerarse al máximo, a golpe de bromas y risas con todos los allí presentes.

Como no podía ser de otra manera, Eva Soriano se encargó de recordar al protagonista de Un paso adelante su paso por MasterChef Celebrity, haciendo hincapié en las habilidades culinarias que ambos poseen con un video recopilatorio de los mejores momentos de Miguel Ángel en los fogones más conocidos de Televisión Española, a los cuales llegó sin tener idea alguna de cocina y de la manera más inesperada: “Tres días antes de arrancar el programa, se cayó alguien y me llamaron”, confesaba, dejando entrever que había sido una segunda opción en el espacio televisivo en el que posteriormente se coronó como flamante ganador tras haber sido suplente: “Me lo preparaba cada día 9 horas”, zanjaba, aclarando así que no era uno de los concursantes más preparados del talent show.

Durante la emisión de este programa, Muñoz también aprovechó para desvelar algunos detalles sobre los secretos comunes con los que cuentan programas culinarios de la talla de MasterChef o Bake Off: “Cuando acabábamos de cocinar y se apagaban las cámaras, el equipo se acercaba para comer los platos”, admitían tanto él como Torrebejano, dando paso a Florentino Fernández, que también hizo referencia a “la mierda” de estos formatos, que no era otra que “limpiar y recoger” una vez se habían llevado a cabo las tareas pertinentes.

Para poner el broche de oro a una noche llena de diversión, el actor se puso manos a la obra a la hora de replicar el emblemático porté de Dirty Dancing con la maestra de ceremonias. Un momento que resultó salir a la perfección, pudiendo el bailarín sostener a Eva Soriano durante unos segundos en el aire para llevar a cabo una de las escenas más top de la jornada.

Una amistad inesperada

Si algo ha llamado especialmente la atención en la vida de Miguel Ángel Muñoz durante los últimos meses, son las inesperadas amistades con las que cuenta. El actor fue fotografiado nada más y nada menos que con la Infanta Elena durante la Longines Global Champions Tour 111 CSI. Pese a que a priori pudiera parecer que entre ellos no hay nada en común, lo cierto es que, a lo largo de la carrera, la primogénita del Rey Juan Carlos y el intérprete intercambiaron risas y gestos de complicidad, demostrando así que gozan de una buena relación amistosa después de haber coincidido ya en otros eventos distintos a este.