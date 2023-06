OceanGate Expedition, el fabricante del submarino Titan que desapareció el domingo durante una inmersión para visitar los restos del Titanic, fue advertido por una treintena de representantes del sector de vehículos sumergibles de los problemas que podrían originar el enfoque experimental de la compañía. Incluso en 2018 un ex empleado demandó a la compañía por posibles problemas con la seguridad de la embarcación, según documentos judiciales consultados por la CBS.

OceanGate despidió al empleado, David Lochridge, después de que este expresara su preocupación por la seguridad de la embarcación. La empresa llegó a demandar al ex empleado alegando que había incumplido con su contrato de trabajo al revelar información confidencial a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional en el momento en el que presentó la denuncia ante la agencia.

En respuesta a la demanda, Lochridge alegó que había sido despedido injustamente y que sus acciones tenían como objetivo garantizar la seguridad de los pasajeros en el submarino que realiza las exploraciones del Titanic. Según el documento, el ex empleado señaló que la empresa podría exponer a los pasajeros a un «peligro extremo potencial» en un sumergible experimental.

El submarino desapareció el pasado domingo en su expedición al Titanic, a unos 700 kilómetros de la costa de Newfoundland (Canadá), cuando inició la inmersión hacia los retos del Titanic a casi 4.000 metros de profundidad en aguas del Atlántico norte. El rastro se perdió menos de dos horas después de sumergirse y todavía se desconoce el paradero. Desde Boston, base de las operaciones de salvamento, crece la preocupación para localizar el pequeño submarino y rescatar con vida a sus cinco ocupantes. Los expertos estiman que el oxígeno a bordo puede durar hasta este jueves por la noche, en el mejor de los escenarios.

Los expertos barajan cuatro hipótesis para el suceso: un incendio, un apagón o una inundación, o bien que el submarino se hubiera enmarañado en algo. Según los protocolos de emergencia habituales, la tripulación intentaría comunicarse con embarcaciones en la superficie y, en caso de no recibir respuesta, liberaría lastre hasta que el submarino subiera a la superficie o soltaría una boya para enviar una señal a los equipos de rescate. Si el submarino no es capaz de subir a la superficie por sí solo, sacarlo de las profundidades es un gran reto. Y aunque el Ejército estadounidense cuenta con un batiscafo para tal eventualidad, este no puede actuar a tanta profundidad como la que podría encontrarse el Titan.

OceanGate fue fundada en 2009 y posee tres sumergibles, incluido el Titan, que han completado más de 200 inmersiones en aguas profundas. En 2021 y 2022 realizó dos viajes a los restos del Titanic. Una excursión científica extrema, como la propia compañía lo califica, con el atractivo de realizar una inmersión de solo dos horas y media de duración.

El transatlántico de lujo Titanic se encuentra a unos 600 kilómetros de la costa de Newfoundland, en Canadá, a una profundidad de 3.800 metros bajo la superficie marina. Su naufragio se produjo en 1912 y se saldó con más de 1.500 fallecidos, aunque los restos del pecio no fueron localizados hasta 1985.