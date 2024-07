Las extrañas declaraciones de esta famosa sobre Álvaro Muñoz Escassi: «No me metería con él»

En un sorprendente giro de acontecimientos, la conocida presentadora Sonia Ferrer ha dado unas declaraciones impactantes sobre su ex novio, el jinete Álvaro Muñoz Escassi. A pesar de que su relación terminó hace más de una década, ha dejado claro que Escassi no es una persona con la que convenga enfrentarse. Antes de entrar den detalles hay que tener en cuenta un aspecto fundamental. Álvaro está de plena actualidad, tanto es así que ha ocupado la portada de tres revistas a la vez. Pero, ¿qué ha pasado? Fuentes cercanas aseguran que le sido infiel a María José Suárez, su última pareja formal.

Está todo el mundo hablando de lo mismo y ahora le ha tocado el turno a Sonia Ferrer. La comunicadora y Escassi mantuvieron un noviazgo de un año en 2013. Ya han pasado más de diez años desde entonces, pero Sonia aún tiene opiniones firmes sobre su ex. Recientemente, ha epresado su apoyo a Escassi en su decisión de denunciar a una persona que supuestamente está intentando extorsionarlo. «Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta persona que le está extorsionando. Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo», ha declarado al respecto.

En sus declaraciones, Sonia también planteó una cuestión intrigante: a pesar del extenso historial amoroso de Escassi, nadie ha hablado mal de él públicamente. «Por todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos ‘cadáveres’ en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?», preguntó durante una de sus últimas intervenciones en televisión. Esta observación sugiere que, a pesar de las muchas relaciones y rupturas que ha tenido Escassi, ha logrado mantener una reputación relativamente intacta.

Sonia Ferrer sale en defensa de Álvaro Muñoz Escassi

Sonia Ferrer insistió en que no quería hablar de «más cosas» sobre su exnovio: «Conozco a Álvaro desde hace muchos años. Le conocí hace muchos años, perdí el contacto con él, no sé cómo vive ahora su vida. Yo tengo claro que no querría a Álvaro Muñoz Escassi de enemigo». Además, mencionó que no había visto la entrevista de Escassi en ‘¡De viernes!’ y que se enteró del escándalo mediático porque era uno de los contenidos que iban a abordar en el programa de Cuatro donde ella colabora.

Ante estas confesiones, una periodista de ‘Cuatro al día’ preguntó a Sonia por qué Escassi es una persona a la que habría que temer en caso de un desencuentro. Su respuesta fue contundente, calificando a Escassi como un «superviviente»: «Porque no tiene… sabe salir muy bien de las situaciones. Es un superviviente. Yo no me metería con él». Esta afirmación subraya la habilidad del jinete para navegar situaciones complicadas y salir airoso, una cualidad que parece haber impresionado a su ex.

La polémica sobre Escassi y su ruptura con María José Suárez

El pasado fin de semana, Álvaro se sentó en el plató de ‘¡De viernes!’ donde dio una entrevista que ha avivado todavía más el escándalo de su ruptura con María José Suárez. En dicha intervención, afirmó tener una relación abierta con la modelo. Siguiendo esta teoría, dicho acuerdo significaba que no le había sido infiel a la que fue Miss España.

Sonia Ferrer también se ha manifestado sobre los supuestos acuerdos privados que Escassi tenía con María José. Promete que no sabe si esto es verdad, por eso no puede dar su opinión: «No conozco la relación que tenían por lo que no puedo valorarla. No sé si es una relación abierta, ella ha dicho que no lo era, por lo que creo que solo era abierta por parte de él».

El escándalo en torno a Álvaro Muñoz Escassi está en su punto más alto. La postura de Sonia ha añadido una capa más de complejidad a la ya turbulenta narrativa, destacando no solo la polémica relacionada con la extorsión que enfrenta Escassi, también las dinámicas de su vida amorosa y su reputación pública.

Queda por ver cómo se resolverán estos conflictos y qué impacto tendrán en la imagen de Escassi. Por ahora, lo que está claro es que Álvaro sigue siendo una figura que no pasa inadvertida y cuyo nombre continúa sonando con fuerza en los mejores medios. Eso sí, él no tiene ninguna intención de despertar el interés de la prensa, tanto es así que no ha cobrado nada por sus últimas declaraciones. El problema es que la historia no ha hecho nada más que comenzar. Ahora hace falta saber qué decisión ha tomado María José, aunque se rumorea que es la próxima invitada de ‘¡De Viernes!’