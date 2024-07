Marta López habla de su romance con Álvaro Muñoz Escassi: lo que dice es abrumador

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez se ha convertido en uno de los temas más interesantes del verano. Después de más de tres años de relación, el jinete y la modelo han decidido seguir caminos separados, en medio de rumores de infidelidad y especulaciones sobre un posible nuevo romance de Escassi con la actriz Hiba Abouk. Ambos han intentado mantener una actitud respetuosa y madura frente a la situación. «Todo muy bien, me encuentro muy bien. No hemos terminado mal, pero ha sido duro. Las relaciones así, cuando hay amor y tanto cariño, no se apaga un interruptor y se termina. Al final, en la vida pasan cosas. Yo la quiero y la respeto muchísimo, la admiro, es maravillosa», expresó Escassi antes de la confesión que ha hecho Marta López.

La ex concursante de ‘GH’ ha hablado en un conocido programa sobre el romance que mantuvo con Álvaro en el pasado, revelando detalles sorprendentes y contundentes. En su intervención no escatimó en detalles sobre su breve romance. Marta ha puesto de manifiesto su decepción y frustración por la forma en que el jinete ha manejado el asunto, revelando que el episodio fue «humillante» para ella. Reconoce que no le sentó bien que el jinete le negase en público, siente que le hizo de menos y que no le dio el puesto que le correspondía en aquel momento.

«Dijo que no había tenido nada conmigo y lo peor de todo es que no se acordaba. No sé si no se acordaba porque al operarme la nariz he cambiado mucho o porque fue una tontería, una chorrada de una noche», ha desvelado la madrileña. Según cuenta, su conexión con Escassi fue fugaz y superficial, limitándose a una sola noche. A pesar de la brevedad del encuentro, la experiencia dejó una marca en López, quien ha confesado cómo conoció a Escassi hace muchos años, cuando ambos compartían la pasión por los caballos.

Marta López cuenta toda la verdad sobre Álvaro Muñoz Escassi

«Yo a Álvaro lo conozco desde hace muchísimos años, de cuando yo montaba a caballo y tuvimos una noche, una tontería, pero nunca tuvimos una relación», ha declarado marta en el programa ‘Socialité Club’. Reconoce que su encuentro no fue significativo para Escassi, pero sí tuvo un impacto en ella. Entre risas, también reveló un detalle más íntimo sobre el jinete: «Es tan buen amante como parece».

En medio de la polémica que rodea su vida personal, Álvaro Muñoz Escassi ha buscado consuelo y apoyo en su hija, Anna Barrachina. Consciente de que se encuentra en el ojo del huracán, ha continuado con sus responsabilidades profesionales mientras encuentra refugio en la cercanía de sus seres queridos.

Para Escassi, el apoyo incondicional de su hija es una fuente de consuelo y fuerza. En medio del creciente escándalo sobre su ruptura con María José Suárez, ha recurrido a las redes sociales para expresar su gratitud y amor hacia Anna. «Cuando lo que más quieres está contigo. Tú también lo has estado sin tener que hacerlo», escribió en su perfil oficial de Instagram, dejando claro que la joven es un pilar fundamental en su vida.

El jinete se siente arropado por su familia

La historia de Marta López y Álvaro Muñoz Escassi, junto con la ruptura de este último con María José Suárez, continúa desarrollándose con giros y revelaciones que no dejan indiferente a nadie. Cada nuevo detalle se convierte en noticia, pero afortunadamente Álvaro no está solo. Le acompañan sus hijos, sus familiares y sus amigos más cercanos. Lo último que ha hecho ha sido dar una entrevista en ‘¡De Viernes!’, programa donde ha explicado que mantenía una relación abierta con su última novia.

«Teníamos una relación abierta. Tenemos prácticamente la misma edad, somos personas adultas y disfrutábamos del sexo de la manera en que nos parecía correcto. Es un acuerdo entre nosotros y un tema que, como no está aquí María José, no quiero hablar», ha declarado bajo la atenta mirada del presentador Santi Acosta y de su equipo de colaboradores.

María José no está de acuerdo con esta versión, por eso ha usado sus redes para publicar un claro mensaje: «Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje». Después de esto, ha dado a entender que se sentará en un plató para dar su versión de los hechos. Pase lo que pase y opine lo que opine Marta López, Escassi cuenta con el respaldo de sus hijos.