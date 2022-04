Esta semana no nos libraremos del mal tiempo, llegará un explosivo tren de borrascas que traerá lluvias torrenciales y calima a España. Todavía no es el momento de guardar el paraguas, en la primavera más húmeda de los últimos tiempos, las lluvias son una realidad desde hace semanas. No ha habido semana en la que no hayamos tenido que sacar el paraguas de casa. En unos días se espera la traca final de esta temporada, un explosivo tren de borrascas en un fenómeno inusual, el llamado jet stream.

Lluvias torrenciales llegarán en un tren de borrascas con chorro de aire polar y calima a España

Fijaos al oeste de la Península 🔎☁️, mirad el gancho que rodea a todas esas nubes con girones. Eso es la nueva borrasca 🌀 que pronto dejará tormentas. 🛰️ Consulta el visor de satélites: https://t.co/9YZLhLFj6m pic.twitter.com/CtVgEQsOPN — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) April 25, 2022

En unos días volveremos a pasar de los más de 20º de algunas jornadas soleadas a un descenso notable de las temperaturas. Según los meteorólogos esta primavera está siendo especialmente activa en cuanto a borrascas se refiere, una actividad que lejos de detenerse emprende su momento álgido.

Un anticiclón situado en Escandinavia será el causante de un nuevo fenómeno atmosférico que llegará a nuestro país. Groenlandia enviará un chorro polar que dividirá en dos este anticiclón dando paso a una situación meteorológica poco común en esta época del año en la que esperamos la luz del sol y la alegría de tener el verano más cerca.

La borrasca que se ha generado en Groenlandia traerá lluvias abundantes a la península en las próximas horas, dando lugar a una drástica bajada de las temperaturas. El anticiclón situado en Escandinavia es el que envía las borrascas en un sentido y posición atípico, al sur, en lugar de al norte, donde es más habitual que llueva en esta época del año.

El sur de Europa recibe unas lluvias que están causando daños en algunos sectores. El aire polar provoca que puedan ser precipitaciones en forma de granizo, el gran enemigo para las cosechas y los árboles frutales que en esta época del año empiezan a mostrar las primeras flores de la temporada primaveral.

Los vientos también serán una realidad en el estrecho y las Baleares que se salvarán, de momento de las lluvias. Este viernes, volverá la nieve, en los Pirineos, en las cordilleras Ibérica y Cantábrica y en el Sistema Central. Las lluvias también caerán en Gran Canaria y Tenerife, dejando todo el país en alerta por el mal tiempo. A partir del sábado puede ir ganando terreno un sol que brilla por su ausencia esta primavera tan lluviosa.