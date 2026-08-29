Los expertos mandan un mensaje a España y piden que nos preparemos: a partir de septiembre se confirma un giro en el chorro polar

A partir de septiembre se confirma un giro en el chorro polar, los expertos mandan un mensaje a España y piden que nos preparemos. Lo que está por llegar es un importante cambio que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera visto llegar a toda velocidad. Estos días en los que tendremos que ver llegar este cambio de ciclo que, sin duda alguna, es esencial que tengamos en mente.

Este giro en el chorro polar llegará en las próximas horas y sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle será esencial. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente tendremos que saber qué puede pasar en breve, septiembre. Una novedad que podría acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. A partir de septiembre nos espera un importante cambio de tendencia después de un verano de altas temperaturas.

Mandan un mensaje los expertos y piden que nos preparemos

Los expertos de la AEMET no dudan en mandar una importante advertencia ante lo que está por llegar, después de unas jornadas en las que las temperaturas no han dejado de subir, deberemos estar preparados para ver un cambio que podría acabar siendo el que nos dará una situación difícil de asumir.

Nos hemos acostumbrado a un verano de altas temperaturas, pero cuidado, lo que está por llegar puede acabar siendo un importante cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que realmente cada gesto cuenta y lo hace de tal forma que tocará reconocer lo que nos puede pasar en breve. Con la mirada puesta a este cambio que parece imposible de prever ahora, con unas temperaturas que están por encima de lo habitual.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que volvemos a la rutina y lo hacemos de tal forma que tocará preparar antes de tiempo la chaqueta y nuestras novedades.

A partir de septiembre se confirma un giro en el chorro polar

Un giro en el chorro polar está llegando y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de saber que puede pasar en estos días en los que el tiempo acabará siendo un problema. Los expertos intentan adelantarse en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

La previsión del tiempo de Meteored no deja lugar a dudas: «Esto se debe a que la presencia de un chorro ondulado y bajo de latitud ha permitido el desarrollo de depresiones en las inmediaciones del suroeste de Europa, arrastrando masas de aire de origen marítimo polar, húmedas y frescas, hasta nuestra geografía. Esta configuración también ha favorecido el desarrollo de fuertes tormentas en puntos del norte y noreste de la Península, así como en el interior y sur de Francia, donde el aire cálido y húmedo procedente del Mediterráneo se ha topado con una atmósfera fresca e inestable».

Siguiendo con la misma explicación: «En algunos estas tormentas han sido muy severas. Sin embargo, esta situación parece que volverá a cambiar en poco tiempo. Durante los últimos días de agosto empezará a restablecerse un patrón de circulación de NAO+ (Oscilación del Atlántico Norte), es decir, se intensifica la diferencia de presión entre las regiones de Islandia y Las Azores, reforzándose el chorro polar y desplazándose hacia el norte. En el sur del continente y el área mediterránea las dorsales subtropicales volverán a emerger, subiendo de latitud y empujando a los sistemas de bajas presiones hacia el norte. Con esta situación, cabe esperar un rápido final para este preludio otoñal en la Península y la vuelta a un tiempo plenamente estival durante los primeros días de septiembre».

Las alertas estarán activadas: «Las temperaturas recuperarán sus valores normales del mes de agosto durante este fin de semana y probablemente continuarán subiendo, presentando de nuevo anomalías cálidas importantes durante la semana que viene. Este ascenso térmico será más marcado inicialmente en el interior y vertiente mediterránea, donde además la elevada temperatura de la superficie del mar contribuirá a acelerar el proceso en zonas costeras, incrementando sobre todo las mínimas nocturnas en cuanto la advección de aire fresco se retire». De momento deberemos estar pendientes de un cambio que parece imposible, pero acabará materializándose en estos días que tenemos por delante, la situación se verá alterada por este chorro polar.