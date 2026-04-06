El experimento que está dando la vuelta al mundo: planta un tomate de McDonald’s y ocurre algo insólito

Un creador de contenido especializado en jardinería llamado James Prigioni ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo que tiene unos tomates de una hamburguesa del McDonald’s como protagonista. Prigioni cogió dos rodajas de tomate de dos hamburguesas Deluxe Quarter Pounder y cultivó dos plantas de tomate completamente sanas a lo largo de 124 días, quitándoles la capa gelatinosa que puede dificultar la germinación.

El creador de contenido lo ha documentado todo en un vídeo de YouTube que acumula más de dos millones de visualizaciones. El proceso arrancó plantando las semillas de los tomates de las hamburguesas del McDonald’s de dos maneras. Para uno de ellos, plantó dos semillas en un vaso de plástico rojo. Para el otro, colocó una rodaja entera de tomate, sacada directamente de la hamburguesa, en la tierra de un vaso.

Pasados 23 días, sacó las dos plantas al exterior: la que había crecido a partir de las semillas la puso en un cubo y la que brotó de la rodaja, en el suelo. El día 94 pudo cosechar los frutos de la planta del cubo, cuyos tomates crecieron pese a que no los regó tanto como debía en los días de calor. 14 días después, mostró los resultados: tenía docenas de tomates madurando en sus ramas.

Resultado del experimento con los tomates de la hamburguesa del McDonald’s

Prigioni afirmó en un vídeo sobre los resultados del experimento: “Esperaba que este tomate creciera, pero no esperaba esto. He tenido algunas plantas con muchos tomates, pero nunca en mi vida había visto una sola planta de tomate con tantos frutos”.

Sobre el sabor del tomate, James Prigioni resaltó que “son dulces, pero de un dulzor suave. Es el tipo de tomate del que te podrías comer un montón”. Además, son de la variedad Roma, señalando que los tomates son “probablemente híbridos”, con cada planta pudiendo crecer de forma diferente y no fiel a la semilla.