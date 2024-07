«Me estoy comiendo los mocos»: la queja del actor de ‘La que se avecina’ al que han dejado de llamar

La temporada 15 de ‘La que se avecina’ va cogiendo forma. Desde hace dos meses, el equipo de Laura y Alberto Caballero se encuentra inmerso en la producción de lo que podría ser la última entrega de la exitosa comedia de Telecinco y Prime Video. A la vez que se anunciaba un ‘remake’ en Portugal, la renovación de la serie española se complicaba por razones económicas. Sin embargo, todavía hay esperanza ya que ni los hermanos Caballero ni Mediaset se han pronunciado al respecto. Pero, ¿qué actor está teniendo problemas?

Estamos seguros de que la nueva entrega de ‘La que se avecina’ será muy especial. El regreso de María Adánez, quien prometió una «buena traca» después de abandonar la serie hace 9 años o el posible cameo de Gemma Cuervo son algunos de los puntos clave de esta nueva tanda de episodios. Sin embargo, entre rumores de cancelación y posibles participaciones, un actor de la exitosa comedia de los hermanos Caballero ha confirmado que no estará presente en la temporada 15.

Tras dos temporadas en Contubernio 49, se incorporó con el cambio de localización, Jaime Riba confirmó que no forma parte de la nueva entrega de la serie de Telecinco en una entrevista concedida en el mes de mayo. «No estoy en la temporada 15. No tengo trabajo y me estoy comiendo los mocos», comentó el artista ante los micrófonos del pódcast ‘Falaciones públicas’ de Podimo.

«Por favor, ¡llamadme un poquito!», añadió con un toque de humor. El actor interpretó a Giorgi, quien formaba parte del grupo de ‘Les chiques’, desde la entrega número 13 y en la temporada 14 tuvo mayor presencia al entrar a trabajar en la pescadería de Antonio Recio (Jordi Sánchez).

La trayectoria de Jaime Riba fuera de ‘La que se avecina’

Antes de su participación en ‘La que se avecina’, Jaime Riba obtuvo una gran experiencia en teatro y participó en algún episodio esporádico de series como ‘Machos alfa’ o ‘Caronte’. Por ello, es uno de los rostros más habituales en photocalls y durante la citada entrevista quiso reflexionar sobre uno de los problemas a los que se enfrentan los intérpretes.

«Cuando pasas al segundo photocall, al de prensa, no tengo nada que contar. Me van a preguntar sobre proyectos que no tengo», señaló Jaime. Una situación que a veces suele ser incómoda para los actores, tal y como destacó él mismo. No obstante, quiso puntualizar que tenía proyectos en el radar: «Ahora mismo estoy esperando a que vengan los que van a venir, los que he firmado ya. Pero estoy hasta septiembre así».

El intérprete ha reconocido que le resulta complicado de digerir cuando en los photocalls le preguntan sobre su futuro profesional. «Qué importante es ser cada vez más real, eh. O sea, yo estoy harto, yo soy cada vez más Najwa Nimri, que adora esa personalidad tan abrupta porque vas a las presentaciones y te preguntan: ‘¿En qué estás ahora?’ y dice: ‘Hay cositas que no puedo contar’. Para mí esa frase sale de mi boca con un sentido vacío porque es una manera de protegerte totalmente lícita», ha declarado con total sinceridad.

El momento más incómodo con Jaime Riba

El actor ha contado su última e incómoda experiencia en un photocall. «El otro día voy a un photocall, me hago la fotito porque no depende de mí, también de la marca que me deja la ropa. Respeto a los diseñadores. Entonces, cuando pasas al segundo photocall, el de prensa, yo no tengo nada que contar. Es que me van a preguntar de proyectos que no tengo, que ahora mismo estoy esperando a que vengan», ha lamentado.

La situación de Riba refleja una realidad a menudo oculta en el mundo del espectáculo: la incertidumbre y la falta de estabilidad laboral que enfrentan muchos actores. A pesar de su talento y experiencia, el trabajo no siempre está garantizado y la presión de mantener una imagen pública puede ser agobiante.

Durante su última entrevista, Jaime no solo expresó su frustración, también lanzó un llamado a la industria para ser más conscientes de las dificultades que enfrentan los intérpretes entre proyectos.

Mientras tanto, los fans de ‘La que se avecina’ esperan ansiosos la nueva temporada, que promete ser memorable con el regreso de viejos personajes y posibles sorpresas. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de la serie y la situación de actores como Jaime Riba resaltan las complejidades del mundo televisivo. La esperanza es que, con su talento y dedicación, el joven pronto encuentre nuevos proyectos que le permitan seguir brillando en el escenario y la pantalla.