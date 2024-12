Está irreconocible: el cambio de esta famosa de ‘La Isla de las Tentaciones’ tras años desaparecida

La protagonista de esta noticia fue un rostro habitual en los platós de Telecinco, participó en varios concursos de la cadena y eso le sirvió para convertirse en influencer. No obstante, su vida ha dado un giro de 180 grados y ahora resulta difícil reconocerla.

Tras varios años fuera de los focos, Sandra Pica, conocida por su participación en programas icónicos como ‘La Isla de las Tentaciones’, ha reaparecido con una transformación que nadie esperaba. Aquella joven que arrasó en la pequeña pantalla ha decidido emprender una aventura completamente distinta. Ya no aparece en la tele, pero no ha dejado de sonreír.

Sandra apareció en televisión como parte del triángulo amoroso que marcó la ruptura entre Tom Brusse y Melyssa Pinto, ganándose la antipatía de muchos espectadores. Después de su paso por ‘La Isla de las Tentaciones’ consolidó su presencia en otros realities como ‘La Casa Fuerte’ y ‘Secret Story’, pero pronto se dio cuenta de que el mundo del entretenimiento no era lo que deseaba. Esa es la razón por la que ha tomado cartas en el asunto.

En 2022, tras alejarse de las cámaras, confesó que quería modificar su hoja de ruta para cumplir su verdadero sueño. «Llevo dos años dedicándome a la tele, pero no siento que ese sea mi mundo», declaró a través de sus redes sociales. Esta declaración marcó el inicio de una etapa de introspección y crecimiento personal que culminó con su ingreso en un prestigioso programa de formación culinaria en Sant Pol de Mar (Barcelona).

¿Qué estudios tiene Sandra Pica?

Con mucho esfuerzo, Sandra completó un máster en Artes Culinarias, Innovación y Dirección de Cocina, logrando así un sueño que había alimentado desde su infancia. Este suceso representa mucho más que un título: es una confirmación de su compromiso con el negocio familiar, un restaurante que lleva más de seis décadas en funcionamiento gracias al esfuerzo de varias generaciones.

«Es un legado que mis bisabuelos, abuelos y padres han construido con mucho sacrificio. Me siento orgullosa de continuar con esta tradición, aportando mis propios conocimientos y creatividad», explica cuando le preguntan por este tema.

La ex concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ trabaja activamente en el restaurante de su familia, aportando ideas innovadoras al menú y enfocándose en elevar la experiencia culinaria de los comensales. Desde su salida del mundo del entretenimiento, también ha reducido drásticamente su actividad en las redes sociales. Aunque mantiene un perfil activo en Instagram, las publicaciones se han vuelto esporádicas y están centradas principalmente en momentos significativos de su vida. Su última aparición fue en septiembre, cuando compartió una foto celebrando su graduación.

«Aunque no lo veáis, trabajo de lunes a viernes en la cocina del negocio familiar. Es algo que me encanta y que disfruto mucho», escribió para mantener a sus seguidores informados. Este comentario dejó claro que su ausencia en las plataformas digitales no es casualidad, sino una decisión consciente para enfocarse en sus nuevas prioridades.

Sandra Pica está muy cambiada

Ya no queda nada de la persona que conquistó a la audiencia de Telecinco, tampoco en el terreno sentimental. En este ámbito también ha encontrado estabilidad. En marzo del año pasado sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de imágenes de un viaje a Tailandia junto a su pareja. Este gesto fue una rara demostración de su vida privada, ya que desde su alejamiento de la televisión ha optado por mantener su relación fuera del escrutinio público.

Además, su presencia en la boda de Fiama, una antigua compañera de ‘La Isla de las Tentaciones’, confirmó que su relación está más consolidada que nunca.

La evolución de Sandra Pica es un ejemplo de cómo una figura pública puede reinventarse y redescubrir sus verdaderas pasiones. Su historia deja atrás los dramas televisivos y las luces de los platós para adentrarse en un mundo más tranquilo pero igual de desafiante. Ahora, lejos de los focos y las controversias, se dedica a lo que realmente le llena: la cocina y su familia.

Su trayectoria demuestra que nunca es tarde para cambiar de rumbo y perseguir los sueños que realmente importan. Cuando trabajaba en televisión recibió muchas críticas porque le acusaron de estar motivada por intereses mediáticos, pero el pas0 del tiempo ha demostrado que lo único que quiere es cumplir sus objetivos.

Telecinco está a punto de estrenar la nueva temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’, así que es el momento perfecto para hablar de Sandra. La cuestión es que su trayectoria ha dado un giro de 180 grados que ha dejado a sus seguidores totalmente en shock.