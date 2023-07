Esta es la famosa actriz internacional que describe la menopausia como una libertad

Una de las mejores actrices de Hollywood ha hecho una confesión muy interesante que está ayudando a muchas mujeres. Ha desvelado que padece menopausia prematura y reconoce que cuando fue consciente de ello se llevó un gran disgusto porque no tenía ningún conocimiento sobre el tema. La menopausia era algo que asociaba al paso de los años, no sabía cómo actuar y se puso en manos de especialistas.

Gracias a la ayuda que ha recibido se ha dado cuenta de que es algo más normal de lo que parece. Esta actriz va a cumplir 55 años, pero empezó con la menopausia prematura con 36. Durante todo este tiempo ha aprendido lo que significa esta circunstancia.

La identidad de la famosa actirz

Estamos hablando de Naomi Watts, quien por fin se siente preparada emocionalmente para hablar de su menopausia prematura. Se la detectaron con 36 años y en un primer momento, según sus propias palabras, se sintió “perdida” porque no sabía cómo comportarse. El paso del tiempo le ha enseñado algo: es una situación más normal de lo que parece, no hay ninguna necesidad de alarmarse. Su brillante carrera le ha hecho estar nominada dos veces a los Premios Oscar. Nadie pensaba que en su vida privada estaba luchando contra una situación tan extraña.

Naomi Watts reconoce que entró “en una espiral de perder el control” y que era incapaz de tomar las riendas de la situación, por muchos médicos que visitaba. Ahora se siente mucho más liberada y cree que es algo más común de lo que parece. El problema es que el resto de mujeres se callan y de forma indirecta hacen que todo esto sea un secreto. “Pasar por algo como la menopausia a una edad tan temprana no fue nada fácil para mí, especialmente en un momento en el que había tan poca información disponible al respecto”.

Naomi Watts está ayudando a muchas mujeres

La protagonista de ‘Lo imposible’ se dio cuenta de que había mucha desinformación, por eso ha terminado hablando claramente de su caso. Su testimonio está ayudando a muchas mujeres, mujeres que no sabían lo que estaba pasando en su cuerpo. Ella ha detallado los síntomas que tuvo, aunque ha dejado claro que cada cuerpo y cada organismo experimenta unas circunstancias diferentes. Según cuenta, ella tuvo: “cambios de humor, sudores nocturnos y migrañas. Sentía que estaba en una espiral que me llevaba fuera de control».

La menopausia de Naomi se le adelantó 15 años y en aquella época no había tanta información sobre el tema, así que tuvo que visitar a varios especialistas. “Pasar por todo aquello me llevó a comprenderme a mí misma de una forma más profunda y cuando finalizó me sentía más yo de una manera auténtica”. Finalmente se dio cuenta de que lo único que necesitaba era escuchar a su cuerpo.

La libertad de la actriz

Naomi Watts asegura que empezó a sentirse libre cuando aprendió a atender a las necesidades de su organismo. “Gran parte de mi libertad me llegó tras ese reconocimiento de una misma”. Fue un proceso lento, pero efectivo. “Tenía esas voces en el fondo de mi cabeza que me recordaban cómo tras eso a las mujeres se las considera ya mayores, pero en cambio había cierto atractivo en ese deseo de ser auténtica, de arrastrarme hasta detrás de esa pared de cristal y reconocer por mí misma algo que probablemente todo el mundo ya había visto en mí”.