Emma García se sincera en directo sobre su embarazo y suelta el bombazo

Emma García ha hablado de una parte muy íntima de su vida privada, se ha sincerado sobre su embarazo y ha solado un auténtico bombazo. La presentadora de ‘Fiesta’ ha vivido unos momentos de lo más especiales mientras recibía en el plató a Ana María Aldón que ha transmitido su deseo de volver a ser madre. El programa la ha acompañado a una clínica de fertilidad y le ha preparado un muñeco y un carrito de bebé para que empiece a hacer prácticas. Pero no ha sido ella la que ha tenido todo el protagonismo, sino que lo ha tenido la presentadora.

El embarazo y un nuevo bombazo de Emma García

La presentadora del programa ‘Fiesta’ Emma García ha acompañado a su compañera Ana María Aldón a la clínica de fertilidad en la que quiere volver a ser madre. La ex de Ortega Cano no ha dudado en compartir una parte muy íntima de sí misma. La maternidad es algo muy personal que el programa ha querido explotar al máximo.

La han recibido con un cochecito de bebé y un muñeco para que empiece a practicar, algo que le ha gustado mucho a su presentadora, Emma García. La única hija de la presentadora tiene un nombre que hace referencia a su tierra, Uxue, además de ser un pueblo de Navarra significa Paloma. Una elección que tomó García hace 16 años.

A sus 49 años, su vida es muy distinta, se ha sincerado con Ana María a la que le ha confesado que no quiere repetir. Su embarazo y parto fueron excelentes, algo que no todas las mujeres pueden decir, con lo cual, teniendo ya una hija ya adolescente que es casi su mejor amiga, no ha dudado en hacer un poco de broma.

Emma García se ha puesto a los mandos del cochecito de bebé, recordando cómo era el suyo. Mucho han cambiado las cosas desde que esta mujer se convirtió en madre, en especial en todo lo que se refiere a bebés, el avance es significativo. Por lo que no es de extrañar que se haya sentido tentada a volver a tener otro bebé.

Ha hecho una broma advirtiendo a su marido que quería volver a tener un hijo para probar todas las novedades del sector de los bebés. Un bombazo que seguro que no la he hecho mucha gracia al hombre con quien comparte su vida y que tiene muy claro que no aumentará la familia.