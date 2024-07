La dura confesión de Javier Gutiérrez sobre su hijo: «Sueño con que me diga…»

Javier Gutiérrez, protagonista de la película ‘Pájaros’, ha dejado al descubierto una parte muy personal y sensible de su vida. No suele hablar de estos temas, pero ha hecho una excepción durante una entrevista que le ha dado al comunicador Jenaro Castro en un conocido programa de TVE. Durante la conversación, el artista de ‘Los Serrano’ abrió su corazón y dio más datos sobre su hijo Mateo. El joven padece una enfermedad incurable y Javier está haciendo muchos esfuerzos por visibilizar este tipo de anomalías. La reacción del público ha sido muy buena: todo el mundo se ha solidarizado con él.

Javier Gutiérrez ha pronunciado una frase que no ha tardado en llamar la atención de los mejores medios. Es la primera vez que habla de este tema en un tono tan sincero. «Sueño con que mi hijo, que no habla y tiene dificultades de movilidad, me diga ‘papá, te quiero’», ha declarado en un tono muy contundente. Este deseo refleja el amor y la dedicación incondicional que el actor siente por su hijo, así como las complejidades emocionales de ser padre de un niño con capacidades especiales.

Javier pudo haber protagonizado ‘La Casa de Papel’, le ofrecieron ser El Profesor, papel que finalmente interpretó Álvaro Morte. ¿El problema? Que las grabaciones coincidían con ‘Campeones’, una película cuyo argumento pretendía dar importancia a los niños con necesidades especiales. Su compromiso social le impidió aceptar la oferta de Netflix y se siente orgulloso de haber tomado esta decisión.

La brillante trayectoria de Javier Gutiérrez

Más allá de su vida familiar, Javier Gutiérrez también compartió aspectos de su vida profesional y sus relaciones dentro del mundo del cine. Reveló que mantiene una relación de amistad más profunda con Luis Zahera en comparación con Luis Tosar, ambos actores con los que ha compartido pantalla en diversas ocasiones. También expresó su admiración por los actores José Luis López Vázquez y María Luisa Ponte, a quienes considera sus preferidos.

Javier reflexionó sobre las distintas facetas de su carrera en la industria del entretenimiento: «El cine es necesidad, el teatro es gasolina y la televisión es sustento». Esta frase encapsula su visión del arte y la importancia de cada medio en su vida profesional.

El actor se define a sí mismo como «un paisano nacido en Asturias que se siente gallego», destacando que uno no pertenece al lugar de nacimiento, sino al lugar donde realmente vive y se siente en casa. Esta identificación con Galicia, a pesar de sus raíces asturianas, añade otra capa a su identidad y a su conexión con el público de ambas regiones.

El lado más desconocido de Javier Gutiérrez

El protagonista de ‘Los Serrano’ nunca se había planteado hablar sobre su trayectoria personal, pero ‘Plano General’ de TVE le ha animado a dar el paso final. Su vida personal está marcada profundamente por su rol como padre. Javier ha hablado en el citado programa de sus dos hijos y del impacto emocional que tuvo el nacimiento de su primogénito, Mateo. Recordó cómo se sintió al principio, describiendo la experiencia como «una película de terror, como una habitación de hospital a la que dejan de llegar flores». Sin embargo, a pesar de los desafíos iniciales, su amor y dedicación a Mateo han crecido de manera inquebrantable.

Mateo, fruto de la relación de Javier con Inés Enciso, es el centro de la vida del actor. A pesar de la separación de sus padres, ambos mantienen una custodia compartida y una relación positiva por el bien de su hijo. Inés Enciso, experta en gestión cultural, comparte con Javier el compromiso de dar visibilidad a ciertos problemas, especialmente aquellas relacionadas con la infancia y las capacidades especiales.

A pesar de su éxito en el cine, teatro y televisión, Javier Gutiérrez no es actor el 100% de su tiempo. La mitad de su vida está dedicada íntegramente a su hijo Mateo. Gutiérrez es un ‘súper papá’ que no duda en alabar las múltiples bondades de su pequeño, un niño que nació con capacidades especiales. Su labor no se limita solo a su hijo. El actor realiza una importante tarea de visibilización de numerosas causas, utilizando su plataforma para generar conciencia.

La entrevista de Javier Gutiérrez con Jenaro Castro no solo brindó una visión profunda de su carrera y sus relaciones en la industria del cine, también reveló la conmovedora historia de su vida personal y su dedicación como padre. Su confesión sobre su hijo Mateo, su conexión con Galicia y su perspectiva sobre el arte y la vida, ofrecen una imagen completa de un hombre que, más allá de su éxito profesional, encuentra su mayor orgullo y desafío en su papel como padre. Hasta la fecha nunca había hablado tan claro, pero ha llegado el momento de que se sepa la verdad.