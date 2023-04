La DGT esconde este radar detrás de una señal y se lía: ten cuidado, está aquí

Un nuevo modelo de radar que ha implantado la Dirección General de Tráfico ha causado el enfado de muchas personas en las redes sociales. Un modelo de radar veloláser, que es conocido popularmente por los conductores como «radar invisible» y que si bien es imposible de detectar, ha sido colocado ahora detrás de una señal, lo que ha provocado una buena polémica. Toma nota porque te desvelamos en qué punto en concreto se encuentra este nuevo radar de la DGT con el que debes tener cuidado.

La DGT esconde este radar detrás de una señal y se lía

Ha sido en el cruce de la carretera de Palazuelo de Órbigo y Turcia en León y detrás de una señal, donde por lo visto se ha colocado este nuevo radar por parte de la DGT. Han sido los propios conductores los que se percataron de la presencia de este radar veloláser, a pesar de ser un dispositivo que como decimos, se le llama popularmente «radar invisible». En concreto, estaría en una vía urbana cuyo límite de velocidad está fijado en 50km/hora.

De todos modos, y por mucho que sea un radar difícil de detectar, la DGT debe avisar de su presencia con un cartel, algo que en esta ocasión no ha hecho por lo que no se ve a simple vista, a no ser que sepas cuál es su posición o que te fijes bien que se oculta tras una señal.

No es sin embargo el primero de estos radares que los conductores encuentran detrás de señales y sin que tengan cartel de aviso y tampoco es León el único sitio en el que están.

De hecho uno de ellos fue encontrado por un motorista detrás de una señal de balizamiento en una recta en Alicante y también se descubrió uno detrás de una señal en Ávila y pegado en concreto al quitamiedos o guardarraíl.

Polémica en redes por los radares de la DGT

Gracias a este radar la DGT puede recaudar un mayor número de multas dado que tal como informa ‘El Diario de León’, este modelo en concreto el que más contribuye a detectar infracciones de velocidad por parte de los conductores.

Algo que ha provocado una polémica en redes ya que muchos usuarios comentan que este tipo de radar y colocado del modo en el que se ha puesto, acaba con la función disuasoria de los radares dando prioridad a la de recaudar.