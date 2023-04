Desvelado el truco de la DGT: no quiere que lo sepamos

La Dirección General de Tráfico (DGT) es el organismo que se encarga de sanciones a los conductores que incumplen la normativa de tráfico: circulan por encima de la velocidad máxima permitida, no llevan puesto el cinturón de seguridad, hablan por teléfono al volante, etc. La DGT notifica las multas por correo postal, así que si has sido sancionado, pronto recibirás una carta en tu domicilio informándote de ello.

¿Cómo consultar las multas de la DGT?

Por lo tanto, es difícil tener una multa y que no te hayas enterado. Sin embargo, desde el Real Automóvil Club de España (RACE) explican las diferentes vías para consultar las sanciones que te han puesto y si alguna de ellas está pendiente de pago.

TESTRA

Una de las formas más sencillas es consultar el Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA). Para ello, simplemente tienes que acceder al Boletín Oficial del Estado (BOE) y seleccionar la opción «Búsqueda de anuncios de notificación». Indica tu DNI, matrícula del vehículo y nombre y apellidos y pulsa sobre «Tráfico, Circulación y Seguridad Vial». La principal ventaja que ofrece esta vía es que no necesitas DNI electrónico o certificado digital.

DEV

«A partir del 1 de noviembre de 2022, la DGT dejará de enviar notificaciones en papel a Empresas y demás Personas Jurídicas. A partir de ese momento se notificará exclusivamente de forma electrónica a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV)».

El organismo avisa por SMS o correo electrónico a las empresas y demás personas jurídicas para que accedan a la Dirección Electrónica Vial (DEV) cuando tienen una multa. Una vez dentro, pueden saber cuál es el importe de la sanción y el plazo para pagarla.

miDGT

La aplicación miDGT, disponible para Android e iOS, además de consultar las multas de tráfico, también permite llevar el carnet de conducir en formato físico, entre otras muchas utilidades.

Es tan sencillo como acceder al apartado ‘Mis multas’ para encontrar todas las sanciones de tráfico. Además, se pueden pagar a través de la aplicación, así que es un método muy cómodo.

Ahora bien, para acceder a la aplicación es imprescindible estar dado de alta en el sistema [email protected] de la Administración Pública. Si no tienes certificado digital, para darte de alta, tienes que acudir presencialmente a alguna de las Oficinas de Registro [email protected]

Como puedes comprobar, existen muchas vías para consultar si tienes alguna multa pendiente de la DGT. Es importante estar atento para que no se pasen los plazos de pago.