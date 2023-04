La desconocida amistad entre una actriz española y Miley Cyrus: «Me llamaba a las tres de la mañana»

Miley Cyrus es una conocida cantante y actriz que tiene una amiga española, una actriz a quien tiene tanta confianza que la llama a las tres de la mañana. En el programa Tu cara me suena, la actriz Andrea Guasch, se ha puesto en la piel de una Miley Cyrus a quien conoce muy bien. Ha dejado a medio país en shock al revelar que son amigas desde hace tiempo y mantienen una bonita amistad. Algo que ha tenido que ir acompañado de una explicación, sobre cómo y cuándo s conocieron.

Esta es la desconocida amistad entre una actriz española y Miley Cyrus

Andrea Guasch es la actriz española que conoce muy bien a Miley Cyrus, una de las cantantes y actrices más conocidas del mundo. Encontrar una conexión entre ellas, necesita una explicación, para saber de dónde proviene esta amistad que desde hace años está muy presente en la vida de estas actrices.

Al igual que Miley, Andrea también fue una chica Disney. Empezó su carrera en las series del gigante americano y a través de esta conexión, tejió una amistad de lo más bonita con la actriz protagonista de Hanna Montana. Las dos fueron y son muy amigas, en el pasado un poco más al no estar tan expuesta a la fama internacional.

Tal como dice Andrea: “Hubo una época que la que éramos muy amigas. Me llamaba a las tres de la mañana porque no entendíamos el cambio horario. Me contaba que le gustaba una persona…”. Quizás su relación con el hermano del marido de Elsa Pataky con quien mantuvo un noviazgo largo fue también un punto de inflexión entre ambas.

Las amistades sirven para dar lo mejor de uno mismo, apoyar a la otra persona y escucharla, sin importar la hora que sea. Andrea escuchaba a su amiga a altas horas de la madrugada, sin dudarlo, sabiendo que necesitaba hablar con ella, le cogía el teléfono y podían estar horas y horas hablando.

Las dos han pasado por una historia similar, especialmente por estos inicios en los programas Disney. Entendiéndose un poco más la una a la otra con unos inicios que seguro que no fueron nada fáciles. Con el paso del tiempo y las vidas en constante evolución que han tenido han acabado en puntos distintos, pero seguro que mantienen la amistad.