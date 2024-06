La decisión más rotunda de Tana Rivera sobre su relación: en que punto está con Manuel Vega

La última hora sobre la familia Rivera va a dejar sin palabras a más de uno, pero para comprender lo que ha pasado hay que empezar desde el principio. El 4 de febrero de 2022 el mundo conocía una noticia que acaparó los titulares de la prensa del corazón: Cayetana Rivera Martínez de Irujo, conocida cariñosamente como Tana, estaba enamorada de un empresario sevillano llamado Manuel Vega. La nieta de la duquesa de Alba oficializó su relación con el andaluz durante el desfile de Lourdes Montes, mujer de Francisco Rivera, en el prestigioso Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF). Desde entonces, la pareja ha vivido un romance sólido, que incluso los llevó a convivir juntos en Sevilla, ciudad a la que Tana se trasladó dejando atrás su residencia en Madrid.

A pesar de la diferencia de edad de diez años y cinco meses entre ellos, todo parecía ir bien. Sin embargo, el noviazgo ha sufrido un desgaste en los últimos meses, como ocurre en muchas historias de amor. Francisco y Eugenia, padres de Tana, aún ven a su hija de 24 años como una niña y esta percepción ha podido influir en la relación. Según ha confirmado un conocido medio, la influencer tomó la firme decisión de romper con Manuel Vega a finales de mayo, coincidiendo con la fecha de cumpleaños de él.

La decisión de Tana de poner fin a su relación con Manuel no fue impulsiva. Fue el resultado de semanas de reflexión y conversaciones con su círculo más cercano. La joven aristócrata, conocida por su carácter reflexivo y maduro, llegó incluso a cancelar planes con amigas en Madrid porque no se sentía con ánimos de salir a cenar y bailar en discotecas. Este estado de ánimo se reflejó en un encontronazo con la prensa que ahora cobra sentido a la luz de los acontecimientos.

En entorno de Tana Rivera rompe el silencio

«Ella no estaba bien por todo lo de Manuel y encima pasó lo de Victoria Federica, que la persiguieron toda la tarde. A Tana no le gustó nada verse así en los medios porque tanto ella como su familia mantienen una relación excelente y de mucho respeto con la prensa», reveló una fuente cercana en ‘El Español’, diario que ha confirmado esta sorprendente ruptura.

Recordemos que la hija de Francisco tuvo un encontronazo con un grupo de reporteros en Madrid, pues se dio cuenta de que estaban grabando a su amiga Victoria Federica. Pidió que bajasen las cámaras, pero los reporteros recordaron que únicamente estaban haciendo su trabajo.

Mientras Tana ha mantenido un perfil bajo durante este tiempo, Manuel Vega ha continuado con su vida, realizando su tradicional viaje a las islas Pitiusas junto a sus hermanos. El empresario, quien forma parte de la sociedad Antique Theatro junto a sus hermanos, ha pasado de ser uno de los encargados a ser uno de los dueños del conglomerado de hostelería y restauración. Además, es CEO de otros proyectos punteros en Sevilla, como La Piconera y Maquiavelo, un restaurante reconocido por su exquisita comida y su impresionante espectáculo visual.

Tana Rivera lo ha pasado mal hasta tomar la decisión

Romper con Manuel no ha sido fácil para Tana. A pesar de su corta edad, ha demostrado una gran madurez al tomar esta decisión después de una profunda reflexión. Esta ruptura marca un nuevo comienzo para ella, quien ahora se centra en su bienestar personal y en mantener la armonía con la prensa, con la que siempre ha tenido una relación de respeto y cordialidad. No podemos olvidar que es nieta de la duquesa de Alba, una de las mujeres más importantes de la alta sociedad.

La joven aristócrata, conocida por su discreción, ha preferido mantenerse alejada de los focos durante este proceso. Su entorno la ha apoyado en todo momento, ayudándola a navegar por este difícil periodo. La actitud de Tana refleja su fortaleza y su capacidad para tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Siguiendo la información publicada en el medio citado anteriormente, la amiga de Victoria Federica cuenta con el apoyo y con el respaldo de sus padres.

El futuro de Tana Rivera y Manuel Vega sigue siendo dudoso. Aunque han tomado caminos separados, el respeto y el cariño que se tenían no desaparecerán fácilmente. Varios testigos aseguran que el noviazgo no ha acabado mal, pues no ha habido terceras personas ni ningún motivo grave. Simplemente se han dado cuenta de que iban a ser más felices emprendiendo aventuras distintas, por eso han tomado la determinación de separar sus caminos y empezar de cero. Eso sí, la hija de Cayetano tendrá que pronunciarse sobre el tema antes o después, pues el foco está puesto en ella y el público quiere saber cómo se encuentra.