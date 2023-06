El dardo de María José Campanario a Belén Esteban: «Me da mucha pena»

La cancelación de ‘Sálvame’ ha dejado momentos que pasarán a la historia de la televisión, como por ejemplo un himno que ha compuesto el artista Alejandro Abad. El creador de algunos éxitos que han dejado huella en muchos espectadores. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que La Fábrica de la Tele ha logrado que María José Campanario rompa su silencio. Lleva sin hablar en televisión desde que se quedó embarazada de Hugo Janeiro. Después dio a luz y dio una pequeña entrevista, pero no se ha vuelto a saber nada de ella.

Ha sorprendido mucho que se prestara a participar en el programa de Belén Esteban. Recordemos que mantienen una guerra histórica y que la princesa del pueblo le hace responsable de muchos problemas que tiene con Jesulín de Ubrique. ¿Qué ha dicho María José? Lo cierto es que ha intentado ser prudente, pero después de lanzar su mensaje Belén se ha mostrado molesta. Piensa que está intentando provocar. Cree que no es el momento de alimentar la tensión, por eso ha hecho caso omiso a sus palabras.

María José Campanario vuelve a la carga

La redacción de ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con María José Campanario para ofrecerle formar parte del último programa y ella ha dejado las cosas claras. “Tampoco te creas que me alegro”, le ha dicho al periodista que se ha puesto en contacto con ella. Después ha explicado que no quería saber nada del espacio porque no se siente bien tratada. Eso sí, ha prometido que no tienen ningún interés en participar del espacio porque considera que le han tratado de una forma injusta. Belén Esteban se ha sentido atacada y ha recordado que la madre de Campanario se sentó en ‘Sábado Deluxe’.

El mensaje de Campanario es claro, no quiere tener problemas con nadie y ha prometido que no se alegra del problema que tendrán los trabajadores de ‘Sálvame’. “Lo siento mucho por la gente que se va a quedar sin trabajo, eso no le puedo alegrar a nadie. De verdad que lo siento mucho”. Ha intentado ser amable, de hecho ha realizado un gran esfuerzo porque llevaba más de un año sin hablar en televisión. ¿Estamos ante el principio de una nueva etapa para la odontóloga?

Las palabras de María José

María José Campanario ha mantenido una larga conversación con ‘Sálvame’ y es la primera vez que habla con el programa. Belén Esteban cree que ha aprovechado la ocasión para hacer daño, pero ella asegura que su intención nunca ha sido provocar. “No tengo que mandar un mensaje a nadie, si lo hago es de otra manera. En general, me da pena que mucha gente se quede sin trabajo. Cualquier persona que tenga corazón no puede alegrarse”.

Belén Esteban está harta

Belén no entiende el cambio de actitud de María José Campanario. Ha intentado guardar las formas y le ha agradecido el tono que ha usado, pero sabe lo que encierran sus palabras. Ha insistido en que la familia Campanario ha dado entrevistas en ‘Sálvame’ cuando ha necesitado ayuda. Está claro que Belén no está dispuesta a olvidar el pasado.