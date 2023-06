Belén Esteban toca fondo y preocupa a sus allegados: «Llora por las esquinas»

La vida de Belén Esteban ha llamado la atención de mucha gente, a pesar de que su poder mediático ha cambiado en los últimos tiempos. Sí, sigue teniendo detrás un ejército de detractores dispuesto a criticar cualquiera de sus pasos, pero también hay un grupo de fans muy potente que aplaude todos sus movimientos. La colaboradora asegura que todo se lo debe a ‘Sálvame’, por eso asegura: “Es el programa de mi vida”. De hecho en su momento aseguró que cuando lo retiraran iba a alejarse de la pequeña pantalla para siempre.

Belén Esteban ha tenido que cambiar de planes. Varios medios aseguran que se verá obligada a abandonar la televisión porque de momento no tiene cabida en Telecinco. Los nuevos directores de Mediaset quieren renovar los contenidos de la cadena y no van a dar espacio a los colaboradores de Jorge Javier Vázquez. ¿La alternativa? Belén y sus compañeros han firmado un contrato con Netflix gracias a la productora La Fábrica de la Tele, aunque este consuelo no ha calmado todos los males de la princesa del pueblo.

Belén Esteban preocupa a los suyos

¿Cómo se ha tomado Belén Esteban la cancelación de ‘Sálvame’? Ha sido una de las que más ha sufrido porque se define como “una tía muy leal a su empresa” y está convencida de que la cancelación de su programa responde a una estrategia política. Responsabiliza a la derecha y asegura que no volverá a votar a Isabel Díaz Ayuso. Ha salido publicado que Belén lo está pasando muy mal. No solamente piensa en ella, piensa en el equipo que ha dejado detrás. Promete que en ‘Sálvame’ son una gran familia, de ahí que piense tanto en los que trabajan fuera de cámaras.

Una fuente muy solvente ha hablado con ‘Informalia’ y ha destapado que la ex de Jesulín está viviendo un momento realmente complicado. “Todavía no lo ha interiorizado. Es consciente de que esto se acaba, pero no lo puede asimilarlo”. Ella misma ha reconocido que estaba demasiado sensible porque todavía no se había hecho a la idea de despedirse de sus compañeros después de 14 años juntos. “No me extrañaría que buscara ayuda psicológica”, añade el testigo anterior.

La tristeza de la colaboradora

Belén ha reconocido que se siente muy cómoda trabajando en televisión, a pesar de que tiene otros proyectos fuera del medio. Hace dos años montó su empresa de alimentación y asegura que está obteniendo buenos resultados. Tiene un socio, pero promete que ella toma las decisiones importantes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que adora a su familia de ‘Sálvame’ y lamenta tener que separarse de ciertas personas. “Está mal. Llora por las esquinas. Le cuesta hablar del fin de Sálvame porque se emociona y brota en lágrimas”.

Belén ni olvida ni perdona

La polémica está servida. ‘Sálvame’ ha terminado para siempre, pero Belén Esteban encontrará la forma de desvelar lo que nadie sabe sobre la cancelación del programa. No sería la primera vez que usa sus redes para mandar mensajes incendiarios contra ciertas personas. No le ha parecido bien el comportamiento de algunos famosos con el programa y quiere hacer justicia.