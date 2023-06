Belén Esteban saca a la luz su secreto mejor guardado: «Lo siento, pero miro por mí»

Belén Esteban es uno de los rostros más destacados de la crónica social. De eso no hay ninguna duda. Pero, ¿cómo ha conseguido mantenerse tantos años en lo más alto? Ella misma ha reconocido que en ocasiones le ha resultado complicado porque la presión mediática no es fácil. Normalmente tiene buena relación con los reporteros, pero reconoce que a veces no se ha portado bien. Sin embargo, siempre que les ha convocado a un evento para patrocinar algo no le han fallado. Recientemente les llamó para hacer una rueda de prensa y presentar sus productos de alimentación. Sus gazpachos de Sabores de la Esteban.

No es ningún secreto. La colaboradora siempre se ha caracterizado por ser muy natural. Lo primero que hizo al llegar a la rueda de prensa que organizó fue disculparse con algunos periodistas. Asume que en ocasiones no ha sido demasiado generosa, pero piensa que se ha visto en situaciones delicadas. Ahora está en plena promoción. Su empresa ha lanzado nuevos productos y los está dando a conocer. Por eso ha dado una entrevista en el podcast ‘Club 113’. Ha desvelado una de sus grandes estrategias.

El secreto de Belén Esteban para evitar a los paparazzi

Belén ha confesado por qué ahora le hacen menos robados, esas fotos que salen publicadas sin su consentimiento. “¿Sabes qué pasa? Que se ponen en puntos de mi casa que los tenemos controlados, aunque ellos te siguen y si pueden entrar contigo al supermercado entran al supermercado. En Londres, por ejemplo, me siguieron y la policía se dio cuenta, les regaño y se fueron”, empieza diciendo la colaboradora. “Yo lo que hago es hacerme una foto y subirlo a Instagram, entonces ya un paparazzi no puede ir porque no le van a comprar el contenido que yo estoy subiendo. Yo lo siento, pero yo miro por mí”.

Belén Esteban ha explicado que antes de nada está su familia y da la casualidad que ni su marido ni su hija quieren ser famosos. Por eso hace cualquier cosa para evitar a los reporteros y poder disfrutar de los suyos. “Yo por ejemplo ahora voy a la playa y me hago fotos y las subo, entonces ya sé que no me van a seguir”, ha desvelado sin ningún pudor. También es cierto que la ex de Jesulín ha regalado grandes entrevistas y grandes bombazos. Es bastante generosa, sobre todo con su programa.

La regala de oro de la colaboradora

¿Cómo es fuera de cámaras y por qué le llaman la princesa del pueblo? Belén presume de ser una persona muy llana. Dice que tiene claros sus orígenes y sabe que la humildad es la llave que abre cualquier puerta, por eso tiene tanto éxito en televisión. Pero, ¿lleva este discurso a la práctica cuando se apagan los focos? Sí. Atiende a todos sus fans y es amable con sus seguidores, aunque pone una condición. No se hace ninguna foto cuando está su familia delante porque quiere proteger tanto a su marido como a su hija. Por no hablar de su madre, que tampoco quiere ser famosa.

Belén no está preocupada

Se acaba ‘Sálvame’, pero la ex de Jesulín no está preocupada porque sabe que La Fábrica de la Tele, la productora para la que trabaja, tiene planes para ella. De momento no ha desvelado qué están tramando sus jefes porque es un secreto, pero ya se han filtrado ciertas cosas. Ha salido publicado que dentro de muy poco veremos ‘Sálvame Returns’. Un formato innovador que contará con los ocho colaboradores estrella del formato original. Entre ellos, además de Belén Esteban, se encuentran Kiko Hernández y Lydia Lozano.