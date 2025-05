Críticas a Amaia Montero por su última pullita en Instagram: «Mis alumnos…»

Amaia Montero ha vuelto a los medios y no precisamente por su música, sino por una situación que ha puesto en evidencia el deterioro de una de sus relaciones personales más estrechas. La artista, que durante años ha mantenido una estrecha amistad con Cayetana Guillén Cuervo, ha reaccionado con contundencia después de que esta revelara públicamente que la cantante estaba preparando su regreso al grupo que la catapultó a la fama, La Oreja de Van Gogh.

Todo ocurrió el pasado 22 de abril, cuando Guillén Cuervo respondió con sinceridad a una pregunta durante los Premios Talía. Aseguró haber sabido desde hace tiempo de los planes de Montero, aunque también reconoció que esta le había pedido discreción. Las palabras de la actriz no pasaron desapercibidas, especialmente porque confesó que había mantenido el secreto incluso con su propia familia, en honor a la confianza que Amaia depositó en ella.

La respuesta de la cantante no se hizo esperar. Aunque no emitió una declaración explícita al respecto, dejó de seguir a la actriz en redes sociales y, según distintas interpretaciones, esa fue la primera señal del distanciamiento definitivo.

La nueva pulla de Amaia Montero

El pasado 7 de mayo, Amaia Montero decidió compartir en Instagram una fotografía junto a Gonzalo Miró, su ex novio y amigo. En la imagen, ambos aparecen en una escena veraniega, relajados y sonrientes. Acompañando la publicación, un mensaje de agradecimiento dirigido al colaborador de televisión terminó por encender todas las alarmas. Muchos usuarios interpretaron las palabras como una crítica velada hacia Cayetana Guillén Cuervo, especialmente por la insistencia en destacar la lealtad, el cuidado y la protección que ha recibido por parte de Miró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

La alusión implícita se convirtió en el tema de conversación en redes sociales. Si bien no mencionó directamente a la actriz, el contexto reciente y el tono elegido fueron suficientes para que buena parte del público entendiera la publicación como un reproche público. La frase «sin fallarme nunca» fue el detonante que muchos interpretaron como una comparación directa con el comportamiento de Guillén Cuervo.

Lluvia de críticas a Amaia Montero

Aunque Amaia Montero ha contado siempre con el respaldo incondicional de sus seguidores, esta vez su gesto ha dividido opiniones. La publicación recibió numerosos comentarios, tanto de apoyo como de crítica. Uno de los más llamativos hacía referencia al carácter inmaduro de la publicación, comparándola con el comportamiento de adolescentes. «Mis alumnos de tercero de la ESO lanzan menos pullitas inmaduras que tú», fue uno de los comentarios más difundidos entre los usuarios.

Este tipo de reacciones pone de manifiesto que la percepción pública de Montero ha cambiado, al menos temporalmente. Lejos de despertar empatía, su publicación fue considerada por muchos como una forma innecesaria de avivar una polémica que, tras las disculpas públicas de Guillén Cuervo, parecía haber quedado cerrada. La falta de una reconciliación evidente entre ambas ha alimentado todavía más la narrativa de que la artista ha tomado una postura irreversible respecto a la actriz.

Gonzalo Miró reacciona a la noticia

Lo más sorprendente de esta historia es que, mientras Cayetana ha sido objeto de reproche por parte de Amaia, Gonzalo Miró ha comentado abiertamente los mismos planes de regreso a la música de la artista y no ha recibido ningún tipo de respuesta negativa. En un acto celebrado en Madrid el pasado 5 de mayo, el colaborador televisivo afirmó que el retorno de la cantante a los escenarios ocurrirá «más pronto que tarde», sin que eso haya generado enfado por parte de ella.

Cuando fue preguntado en televisión por la posibilidad de recibir una reacción similar a la que sufrió Cayetana, Miró respondió con serenidad, indicando que su amistad con Amaia es lo suficientemente sólida como para no entrar en conflicto. Explicó, además, que su comentario no revelaba ninguna novedad, sino que simplemente indicaba que su vuelta era cuestión de tiempo. Esto, según los espectadores, refuerza la idea de que el problema de fondo con Guillén Cuervo no fue tanto el contenido de sus palabras como el hecho de haberlas pronunciado sin permiso expreso.

Hasta hace poco, Amaia Montero era vista por el público como una figura vulnerable, alejada de la exposición mediática y en pleno proceso de recuperación. Su discreción en los últimos años y su retiro del foco tras varios episodios de salud emocional delicada generaron en sus fans una actitud de respeto y protección. Sin embargo, este último episodio ha dado un giro inesperado a esa percepción. Por primera vez en mucho tiempo, la cantante no cuenta con la misma simpatía generalizada.

La elección de expresar su malestar a través de redes sociales, de forma indirecta pero evidente, ha sido considerada por muchos como una estrategia poco elegante y contraproducente. Algunos de sus seguidores incluso han defendido a Cayetana Guillén Cuervo, subrayando que una equivocación puntual no debería echarlo todo a perder. ¿Es tan grave lo que ha hecho la actriz? El público lo tiene claro. Ahora sólo queda que Amaia Montero cambie su postura.