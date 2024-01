Los compañeros de trabajo de Meghan Markle revelan su secreto y dejan a todos sin palabras

Los compañeros de trabajo de Megan Markle han decidido hablar y contar uno de los grandes secretos de la duquesa de Sussex. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. De un tiempo a esta parte se está hablando mucho de ella porque no todo el mundo entiende el tipo de relación que mantiene con el príncipe Enrique. En un primer momento se contó que estaban atravesando una crisis matrimonial, pero el paso del tiempo ha demostrado que estos rumores son completamente falsos.

Meghan es el gran apoyo del hijo de Lady Di, quien no consigue superar las diferencias que tiene con el rey Carlos III. El soberano ha apartado a su hijo a un segundo plano a raíz de las memorias que publicó, un libro titulado ‘En la sombra’ que destripa a todos los secretos de la Familia Real británica. Ahora ha sido el entorno de Meghan Markle el que ha dado un paso adelante para desvelar algo que nadie sabe. Para entender esta noticia debemos remontarnos a la entrega de los Globos de Oro, una ceremonia que nos ha dado momentos únicos.

Los Globos de Oro son una oportunidad perfecta para reunir a los actores del momento. Debemos tener en cuenta que Meghan Markle era una artista muy destacada antes de empezar a escribir su historia de amor con el príncipe Enrique. Ahora todo el mundo quiere saber qué tipo de relación tiene con sus compañeros de ‘Suits’, la serie que consolidó su trayectoria artística. Estos han confesado que no tienen su número de teléfono, por eso no pueden invitarla a las reuniones ni a los encuentros de la serie.

El secreto de Meghan Markle

Cuando todo el mundo pensaba que Meghan Markle era una persona cercana ha salido a la luz un secreto que demuestra todo lo contrario: Ni siquiera sus compañeros de ‘Sutis’ tienen su número de teléfono. Es un rostro inaccesible y por eso no ha participado en el reencuentro que han organizado los actores en la alfombra roja de los Globos de Oro. Los artistas, con total naturalidad, han explicado que no tienen ningún problema con ella, pero les resulta prácticamente imposible contactar con su entorno. No es una tarea sencilla y se han dado por vencidos.

La actriz Gina Torres ha sido la primera en dar un paso adelante. «¡Reunión de ‘Suits’! ¡Dondequiera que mire, hay una estrella de ‘Suits’! ¿Planearon esto? ¿Están todos enviándose mensajes de texto?», preguntó el entrevistador del evento. «¡Sí, nuestro grupo de WhatsApp es una locura en este momento!», respondía Gina. A continuación explicó que no tenía ninguna forma de ponerse en contacto con la mujer del príncipe Enrique y ese es el único motivo por el que no le habían invitado.

«No tenemos su número. Simplemente no lo tenemos, así que… Ella verá. Seguro que está feliz de vernos aquí». Después de estas palabras se ha generado un acalorado debate, debate que ha situado a Meghan en el centro de la polémica porque cada vez son más los que han puesto encima de la mesa su faceta más desconocida. Hay muchas dudas sobre su estilo de vida, pero de alguna forma sigue protegida y no todo el mundo se atreve a hablar abiertamente de ella.

El recuerdo que Meghan Markle tiene de sus compañeros

Megan Marklel siempre ha hablado muy bien de su entorno laboral, por eso las palabras de sus compañeros han generado tanta polémica. Resulta muy complicado de entender su postura porque no hay información clara sobre esta historia. «Fue fantástico trabajar en ‘Suits’ con un gran reparto y un gran equipo. Nos lo pasamos muy bien. Estuve durante siete temporadas, que es mucho», declaró la duquesa en su momento. Sin embargo, los actores de la serie se han pronunciado en un tono mucho menos cariñoso, de ahí que haya tantas especulaciones.

La nuera del rey de Inglaterra sigue presumiendo de haber formado parte de un proyecto tan importante a nivel mediático. Insiste en que tanto ella como el resto del reparto hizo historia y eso es algo muy complicado de replicar. «Es difícil encontrar un show en el que puedas ver tantos episodios en estos días, por lo que puede tener que ver. Los buenos show son eternos», comentó en una de sus entrevistas cuando le preguntaron sobre este tema.

Una pareja consolidada

Meghan Markle y el príncipe Enrique llevan demasiado tiempo protagonizando polémicas. Varios medios americanos aseguraron que la actriz estaba dispuesta a pedir el divorcio al padre de sus hijos. Supuestamente exigía una cifra millonaria para romper la relación, aunque los años han demostrado que todo esto son especulaciones. Lamentablemente Meghan y Enrique están unidos por algo muy triste: los dos han sido traicionados por su entorno.

El hijo de Lady Di incluso se siente mal con su propia familia y considera que su hermano Guillermo le ha dado la espalda para no tener ningún problema cuando se convierta en el rey de Inglaterra.