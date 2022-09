España «podría sufrir los efectos de un huracán y debería prepararse para ello». Así de contundente se ha pronunciado Mayra Oyola-Merced, colaboradora de la NASA y experta en física y predicción atmosférica. Pero su aviso ha ido más allá: nuestro país podría verse afectado por un huracán de categoría 5 porque «el cambio climático está trastocando todo lo que conocíamos».

Si bien ha explicado que la posibilidad «quizá sea pequeña» porque España «está cerca del área donde se están formando nuevos huracanes y estos necesitan tiempo para coger fuerza», ha advertido de que «el cambio climático lo ha cambiado todo y ya estamos viendo huracanes que se intensifican en menos de 48 horas».

Cabe recordar que los huracanes se clasifican siguiendo la escala Saffir-Simpson, que contiene 5 categorías, siendo la quinta la más grave. En este nivel se pueden sufrir vientos de entre 250 y 400 kilómetros por hora que pueden arrastrar casas enteras y provocar graves inundaciones.

En este sentido, Mayra Oyola-Merced ha apuntado que un huracán de estas características «sería obviamente devastador». «Yo soy de Puerto Rico. He visto a mi familia sufrir por el huracán María que asoló al país en 2017 hasta tal punto que todavía hay zonas que se están recuperando», ha agregado al respecto.

En una entrevista en Nius, esta colaboradora de la NASA también ha indicado que «es un error extendido» la creencia de que si llega a España un huracán, será de categoría baja y no tendrá graves consecuencias. «Es un error pensar que los huracanes de categoría baja no hacen daño o que las tormentas tropicales son más inofensivas», ha manifestado. Y es que, sería necesario «ver el impacto directo, la dirección, la marejada ciclónica, porque lo que realmente hace mucho daño durante un huracán es la marejada ciclónica, es decir, el agua». Asimismo, habría que tener en cuenta «las condiciones» de la zona afectada, «si hay sequía o el terreno está erosionado, puede ser fatal».

Precisamente, este miércoles hemos conocido que el huracán Fiona ha ganado fuerza y ha adquirido la categoría 4 mientras avanza por el Caribe rumbo a las islas Bermudas.

Fiona, que ya ha dejado atrás las islas Turcas y Caicos, está avanzando con vientos máximos sostenidos de 210 kilómetros por hora y los expertos no descartan que pueda seguir ganando fuerza. Las Bermudas tienen activa una alerta ante el posible temporal que se avecina.

El huracán ya causó estragos en Puerto Rico, con al menos cuatro muertos y cortes masivos en el suministro eléctrico, y en República Dominicana, donde han perdido la vida dos personas, según autoridades locales.

2am EDT 21 September — Data from the Air Force Reserve Hurricane Hunters (@53rdWRS) indicate that Hurricane #Fiona has become a powerful Category 4 hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph.

Latest Advisory: https://t.co/zic3orkDop pic.twitter.com/nKtbmYNmzb

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 21, 2022