Clara Chía, devastada: la novia de Piqué está pasando su peor momento

La canción de Shakira ha cumplido con creces dos objetivos, el musical y el mediático, que sin embargo no son los que más llenan a la cantante colombiana. El hit que todo el mundo escucha en las principales plataformas parece haber calado hondo en la pareja actual que forman Gerard Piqué y Clara Chía Martí, concretamente en la joven de 23 años, quien estaría pasando por un momento muy duro a raíz de todo lo sucedido.

El aire que le ha dado Shakira a los trapos sucios de Piqué y Clara Chía no le ha sentado bien a la pareja de Gerard, quien al contrario que el ex jugador del Fútbol Club Barcelona, se está viendo afectada por toda la presión derivada de las BZRP Music Sessions #53, el tema en el que se le dedican unas palabras, clara-mente ofensivas y directas al mentón, aunque en segundo plano en comparación numérica con la ristra de ataques a Piqué, a quien se refiere durante toda la canción.

Clara Chía no está acostumbrada a vivir este tipo de situaciones, por su juventud y porque hace escasos meses su vida estaba en el anonimato. Sin embargo, el comienzo de su romance con Piqué y la consolidación de este a la vez que el dueño de la Kings League rompía con Shakira provocó una serie de acontecimientos que han tenido como guinda una canción que ha espoleado a la de Barranquilla, mientras la de Barcelona se hunde.

Las noticias no paran de sucederse y en una de las últimas se ha contado, concretamente en el programa Despierta América, que el que incitó a la colaboración entre Shakira y Bizarrap no fue otro que el hijo mayor de Gerard Piqué, Milan, que es un gran fan del productor argentino. Esto también habría hecho que Clara Chía se sienta mal dentro de una realidad a la que va a tener que acostumbrarse.

Una información que no ha sentado nada bien al que fuera defensa del Barça. Piqué, que supo de la canción un mes antes de su lanzamiento, ha optado por transformar el enfado en humor. Sin embargo, Clara Chía no está llevando demasiado bien estar en boca de todos. Se siente prisionera en una realidad que, dicen desde su entorno, nada tiene que ver con la que ella ha vivido.

El enfado de Clara Chía salpica a Piqué

Mientras Clara Chía no lo está pasando bien, por mucho que las palabras de su padre, en boca de una periodista de Mediaset, fuesen en otra dirección, Gerard Piqué está sacando provecho de una situación que le otorga un plus mediático tanto a él como a los proyectos empresariales que está llevando a cabo. Sin embargo Piqué, en algunos de sus gestos, va a tener que mostrarse más comedido si no quiere que su actual novia traslade su cabreo por la situación derivada de la canción de Shakira a la propia pareja.

Hablamos de que Clara Chía niega la mayor a la hora de referirse a las frases que le dedica Shakira, considerando todas ellas incorrectas e innecesarias, pero mientras la joven pasa por un bache, Piqué se ha comprado un Casio y un Twingo, ambas marcas de relojes y coches de precio moderado y que en la canción son comparación directa con Clara Chía Martí.