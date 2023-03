Chenoa desvela el terrible accidente que le marcó la infancia: su episodio más duro

Chenoa ya se ha convertido en una de las comunicadoras del momento. Cuando se sube a los escenarios se convierte en una auténtica estrella, pero cuando está detrás de un micrófono demuestra que está hecha para entretener a los espectadores. Sin embargo, nadie conocía su secreto y ahora todo el mundo está hablando de lo mismo: del accidente que tuvo la cantante cuando era una niña.

Ha sido completamente sincera y ha desvelado todos los detalles. Una vez más ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y que lo da todo por su querido público. Es una gran profesional. Todos los que han trabajado con ella guardan un recuerdo fantástico. Los datos de audiencia le respaldan, de ahí que los directores de cualquier programa estén encantados de contar con su presencia. Recientemente ha desvelado todos los detalles de un incidente que sufrió durante su infancia.

El accidente que marcó a Chenoa

Chenoa ha explicado que tiene una cicatriz en la frente. Según cuenta, se aprecia perfectamente, pero intenta taparla con maquillaje para no llamar la atención. Ha confesado cómo pasó todo: le mordió un perro cuando era niña. Todavía no lo ha olvidado. “Se me nota mucho porque tengo la mordida de un perro en la frente. Nos dijeron ‘no toques al perro’, pero yo lo hice y me acabó atacando”, ha confesado delante de sus compañeros de Europa FM. Todos se han quedado realmente sorprendidos.

La artista sabe perfectamente cuáles son los límites. Hay líneas que no traspasa, pero cada vez es más generosa con la prensa del corazón. Recordemos que hace unos meses vendió una exclusiva para hablar de su boda. Se ha dado cuenta de que es mucho mejor tener a los periodistas de su lado. Eso sí, hay temas de los que no habla, pro ejemplo de todo que tiene que ver con su padre. José Carlos Corradini apareció en los medios reclamando su atención y ella ha dado la callada por respuesta.

La curiosa infancia de la cantante

La ex de David Bisbal no es amiga de los escándalos y nunca ha barajado la posibilidad de contestar a José Carlos. Este último le acusa de ser injusta y de no ayudarle. Ha concedido varias entrevistas, muchas de ellas en Telecinco y su discurso siempre es el mismo. Asegura que está viviendo en la calle y que su hija se niega a mandarle dinero para que pueda comer. Es posible que haya una explicación, pero Chenoa no quiere ponerla encima de la mesa. Prefiere que el tema muera solo y lo cierto es que hace mucho tiempo que no se habla de este asunto.

La mala experiencia de Chenoa

