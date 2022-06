La casa accesible, inteligente y sostenible de la Fundación ONCE para las personas con discapacidad

Fundación ONCE ha expuesto en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2022, que finalizaba este 29 de mayo en el pabellón 8 de Ifema Madrid, un modelo de casa accesible, inteligente y sostenible que incorpora todo tipo de dispositivos para permitir su uso a personas con discapacidad. De esta forma, estas personas podrían manejar los electrodomésticos sin ni siquiera tocarlos.

La exposición de la casa en SIMA 2022 es el fruto de un acuerdo de colaboración suscrito por la entidad gestora de la feria y Fundación ONCE para demostrar que el acceso universal a bienes y servicios no es una utopía, como afirma la institución. Precisamente, esta nueva edición del Salón Inmobiliario ha querido llamar la atención sobre la dificultad de acceso a los espacios públicos y privados que encuentran numerosas personas y colectivos debido a su diseño deficiente. No obstante, la feria se propuso también demostrar que el acceso universal no es una utopía y por eso acogió un espacio de Fundación ONCE concebido para cualquier persona, con independencia de sus circunstancias particulares.

«Hoy en día, los avances tecnológicos nos permiten diseñar viviendas para que las personas con discapacidad también puedan tener una vida diaria plena. Con este espacio queremos mostrar también que diseño y accesibilidad no son conceptos opuestos sino todo lo contrario», explicaba el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández.

El proyecto lleva por nombre Casa Accesible, Inteligente y Sostenible, puesto que en su desarrollo se ha tenido en cuenta el impacto medioambiental de los productos que lo componen. «Queremos acercar a los visitantes de la feria, así como a las promotoras presentes, las soluciones más avanzadas en el ámbito de la construcción, dotación de mobiliario y tecnología para todo tipo de recintos, públicos o privados, en línea con el artículo noveno de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas», concluía Hernández.

«El acuerdo con Fundación ONCE es un paso más en nuestra política de apertura de la feria a nuevas perspectivas relacionadas con la vivienda. En SIMA siempre hemos mostrado una especial sensibilidad hacia los colectivos con alguna característica específica de movilidad, como pusimos de manifiesto en nuestra serie de casas del futuro, en las que la accesibilidad era un requisito básico en su diseño y la elección de los enseres», afirmaba el director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA, Eloy Bohúa.

La Casa Accesible, Inteligente y Sostenible cuenta con un espacio interior aproximado de 72 metros cuadrados (m2) y es totalmente accesible para personas con discapacidad. Entre otras dependencias tiene una cocina, un dormitorio, una sala de estar y un aseo. Asistida por dinamizadores especializados, incorpora todo tipo de dispositivos para que puedan usarla personas con discapacidad.

De esta forma, los visitantes de la feria pueden manejar los electrodomésticos sin ni siquiera tocarlos o comprobar que es posible abrir la puerta de casa, accionar las luces o subir persianas, entre otras actividades, a través de un teléfono móvil.

La Casa Accesible, Inteligente y Sostenible es un proyecto colaborativo que ha contado con el apoyo de diversas empresas como Simon, Samsung, Fama, Adom, Ugari, Otis, Qvadis, Nayar, Poliflor, ILUNION y ONCE.

Por otro lado, Grupo Social ONCE también está presente en la Feria del Libro de Madrid, con la caseta del Servicio Bibliográfico de la ONCE, que cuenta con imágenes en relieve y braille en sus paredes y en cuyo interior se muestra material didáctico en 3D, un globo terráqueo accesible que informa en voz de todo lo que hay en las zonas a las que señala el puntero-lector, mapas adaptados y libros en audio y braille.

En concreto, en el stand de la ONCE se expondrá un astronógrafo adaptado (realizado por Manuel López Navalón en 1884 para que las personas ciegas pudieran resolver problemas de geografía astronómica) y se realizarán demostraciones del funcionamiento de un globo terráqueo totalmente accesible, ideado por la ONCE y la UCM, una herramienta inclusiva pensada para su incorporación a las aulas donde estudian alumnos y alumnas ciegos.

Así, incorpora colores que facilitan la identificación de los distintos accidentes geográficos para aquellos usuarios que tienen baja visión y distintas texturas que ayudan a la persona ciega a identificar el espacio en el que se está «moviendo». También al tacto, se identifican los meridianos y paralelos; y cuenta con un puntero lector específico para personas ciegas, que permite leer con una síntesis de voz, unas etiquetas que son invisibles sobre la superficie del globo y que identifican las distintas zonas geográficas.

La ONCE también mostrará material educativo en 3D, y podrán tocarse las últimas réplicas tridimensionales de elementos literarios, incluidos lienzos históricos de la pintura y otros materiales, entre otras actividades.

Para homenajear a la Feria, la ONCE dedicará su cupón del domingo, 12 de junio, a la Feria del Libro de Madrid, ilustrado con el cartel de este encuentro literario anual, que vive su 81 edición.