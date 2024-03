Camilo estalla y responde de forma contundente a las críticas sobre el nombre de su hijo

Las redes están que arden. Camilo y Evaluna han anunciado con entusiasmo la llegada de su segundo hijo, revelando al mismo tiempo el nombre que han seleccionado para el bebé: Amaranto. Esta decisión ha generado una ola de críticas entre sus seguidores, quienes cuestionan la elección de un nombre unisex para el nuevo integrante de la familia, similar a la elección que hicieron para su primogénita, Índigo. El cantante está cansado de mantenerse en silencio y ha estallado contra todos aquellos que han intentado hacerle daño. Considera que ha tenido un acto de generosidad al compartir un dato tan íntimo y no entiende que sus detractores hayan aprovechado el momento para hacerse notar.

La controversia se intensifica dado que, al igual que en el caso de Índigo, los enamorados han optado por un nombre sin género específico. Prefieren mantener en secreto el sexo del bebé hasta el momento del parto. Esta elección de nombres unisex ha generado un debate entre los seguidores de la pareja, quienes han expresado opiniones encontradas en las redes sociales. Tal y como ha desvelado la prensa latinoamericana, el nombre Amaranto cobró forma antes de que la pareja supiera del embarazo de Evaluna, durante un vuelo hacia Miami. Esta elección, aunque personal para la pareja, ha sido objeto de escrutinio público, especialmente debido a la tendencia de la pareja a mantener su vida privada bajo discreción.

En una entrevista que ha dado recientemente, Camilo se ha sincerado sobre la decisión de elegir un nombre unisex y defendió su postura ante las críticas recibidas. El artista explicó que la decisión de optar por nombres unisex refleja su deseo de mantener la igualdad de género y la neutralidad en la crianza de sus hijos.

Camilo ha estallado contra sus enemigos

Los artistas, famosos por su música y por su presencia en las redes sociales, de momento continúan compartiendo momentos de su vida personal con sus seguidores, mientras enfrentan abiertamente la polémica que rodea la elección del nombre de su segundo hijo. A pesar de las críticas, Camilo y Evaluna mantienen su convicción en la decisión tomada y esperan con ilusión la llegada de Amaranto. Este gesto de valentía ha sido aplaudido por todos aquellos que siguen sus trayectorias desde el principio.

Cuando Evaluna se quedó embarazada de Íngido la noticia corrió como la pólvora y fue un tema muy comentado en la prensa internacional. La cantante siempre ha defendido que está donde está gracias al apoyo de su querido público, por eso no tiene ningún pudor en compartir ciertos aspectos de su vida privada. A pesar de que se ha llevado un gran disgusto al descubrir las críticas que ha generado el nombre de Amaranto, insiste en que continuará mostrando parte de su vida a sus fans.

En el lado contrario nos encontramos con Camilo, quién no está dispuesto a continuar así. Él sí se ha planteado el seguir exhibiendo su trayectoria personal en las redes sociales. «Me he vuelto más blindado a todas esas cosas. Leo cada vez menos de ciertas cosas. Yo dije: vamos a anunciarlo y no vamos a leer los comentarios. No lo vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras», ha declarado durante una charla con Molusco TV. «Por qué no se va a llamar Amaranta, por qué va a nacer en casa, por qué no lo llevan a un hospital, por qué no le ponen anestesia a Evaluna. Todo el mundo tiene autoridad para meterse en un montón de cosas y está bien que lo hagan», tormenta visiblemente molesto.

Evaluna y Camilo: dos estrategias diferentes

Camilo ha aclarado en Molusco TV que se siente muy agradecido con todos aquellos que han valorado su libertad, pero no está dispuesto a seguir así y considera que lo más inteligente es poner punto y final. Evaluna no quiere que paguen justos por pecadores y es partidaria de seguir mostrando algunos aspectos relativos a su esfera privada, pero su pareja no está de acuerdo porque el sufrimiento cada vez es más grande.

«Yo necesito cuidar de mi interioridad mientras pasan todas esas cosas porque las veces que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara, he perdido muchos días de paz, y eso no te lo devuelve nadie nunca jamás», empieza diciendo. Y con total sinceridad añade: «4 días en los que estás en casa pensando que la gente te tira piedras es un chicharrón y es una pereza y es por eso que es tan importante los tiempos en los que uno se dedica a mirar para adentro, a soltar las cosas que uno no tiene».

Camilo se siente muy orgulloso del nombre que ha elegido para su bebé y ha explicado su significado para que el público no lo pierda de vista: «Amaranto es una planta, como el Índigo también. En varias culturas ancestrales se hablaba de una leyenda en la que arriba del monte había una planta que siempre estaba florecida porque como nadie podía subir porque estaba muy alto, nadie cuidaba de ella pero estaba siempre florecida».