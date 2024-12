Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman que el 2025 no nos va a gustar: «Un invierno cargado…»

Jorge Rey confirma la llegada de un cambio en 2025 que no nos va a gustar nada de nada, llega un invierno que puede ser el que nos marque de lleno en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de esperar lo inesperado y de buscar determinados cambios que quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Este invierno cargado de buenas sensaciones será lo que nos acompañe en estos días. El experto en el tiempo no ha dudado en lanzar una seria advertencia.

Desde que Jorge Rey predijo la llegada de Filomena, la situación en España ha ido cambiando por momentos. Nadie, hubiera imaginado que nos enfrentaríamos a una serie de detalles que han acabado siendo lo que marcaría un antes y un después. El temporal que heló el país nos hizo reflexionar sobre lo que tenemos por delante en un invierno que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en estos momentos. Tendremos que estar pendientes de una serie de elementos que pueden ser fundamentales. Este 2025 nos esperan algunas sorpresas que debemos ver llegar a toda velocidad.

Jorge Rey confirma lo que llega en 2025

Este 2025 llegará con sorpresas inesperadas que nos golpearán de lleno en unos días en los que todo es posible. Parecerá que el tiempo juega en nuestra contra y lo hace de tal forma que deberemos empezar a ver llegar esta situación que hasta la fecha no hemos tenido.

Tal y como Jorge Rey anunció, la estabilidad ha acabado siendo lo que nos ha acompañado en unos días en los que parece que las reuniones familiares son una dura realidad. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que realmente tenemos que empezar a pensar en lo que tenemos por delante.

Este cambio de año que tenemos a la vuelta de la esquina será lo que implique esta nueva situación. La previsión del tiempo cambiará por completo, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en unos días en los que todo acabará siendo posible.

Tendremos que empezar a crear algunas situaciones del todo inesperadas en unos ciclos que son fundamentales para poder visualizar un destacado cambio. Jorge Rey lleva semanas advirtiendo de lo que está a punto de pasar en estos días en los que todo es posible.

Las cabañuelas confirman el invierno que llega

El método de las cabañuelas se ha convertido en la manera de poder empezar a crear algunos detalles que serán los que realmente pueden ser los que marquen una diferencia significativa. Por lo que, habrá llegado ese día en el que nos darán una serie de datos que son significativos.

Jorge Rey augura un destacado cambio en los cielos que no llegará sólo. Un primer gran temporal de frío y nieve estará a la vuelta de la esquina y parece que a medida que nos acercamos al cambio de tiempo, tenemos que empezar a ver lo peor de esta nueva estación que acabamos de ver entrar.

La previsión de la AEMET para estos días coincide directamente con las cabañuelas, para empezar el año nos espera: «Para estos días el escenario más probable apunta a un cambio importante de la situación a nivel sinóptico, con el desplazamiento del anticiclón hacia el sur, de modo que se ubicará sobre el norte de África y el Mediterráneo, al tiempo que comienzan a circular borrascas con sistemas frontales asociados por el norte de la Península. De cumplirse este escenario las precipitaciones afectarían el día 1, muy probablemente, al extremo noroeste peninsular y durante los días 2 a 4 se extenderían a gran parte de la vertiente atlántica peninsular, al norte e incluso al noreste al final del periodo, debido al paso de los sistemas frontales hacia el Mediterráneo, pudiendo ser intensas y persistentes en Galicia y oeste del sistema Central, y en el Cantábrico los últimos días. La cota de nieve descendería de modo importante, por lo que al final de este periodo pueden volver a darse nevadas en los sistemas montañosos del norte. En cuanto a las temperaturas, lo más probable es que aumenten ligeramente al principio del periodo y desciendan al final. El viento tendería a rolar a componente oeste de forma generalizada, pudiendo ser fuerte en puntos de Galicia y área cantábrica. Al final del periodo es probable que los vientos rolen al norte mientras se mantienen moderados y se establezca el régimen de cierzo y tramontana. En Canarias es probable que continúe el tiempo seco, con presencia de calima, temperaturas en ascenso y viento del este o sudeste». Tocará esperar para ver si se cumplen estas previsiones, en breve, dejaremos atrás esta estabilidad que nos ha regalado momentos al aire libre.