Belén Estaban lo cuenta todo sobre su separación: «No me corto…»

Después de muchas especulaciones, Belén Esteban ha decidido hablar públicamente sobre su relación con Miguel Marcos. La colaboradora, actualmente conocida como ‘La Patrona’, no ha dudado en encarar de manera contundente los rumores que en los últimos días la han colocado en el ojo de la polémica. Hasta ahora, en el programa ‘Ni que fuéramos’ no se había tratado el tema, pero durante la emisión del pasado jueves, Belén tomó la iniciativa para dejar las cosas claras.

Kiko Hernández fue el encargado de plantear la pregunta que muchos estaban esperando. En su intervención, el colaborador quiso saber si los rumores sobre una posible separación eran ciertos o si se trataba solo de habladurías infundadas. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Belén respondió con total franqueza, negando cualquier tipo de crisis en su relación con Miguel. Con una expresión seria, la comentarista dejó claro que no había lugar para las especulaciones. «Es todo mentira. No me corto ni un pelo», afirmó categóricamente.

Para sorpresa de la audiencia, Belén Esteban no se limitó a desmentir los rumores, sino que también lanzó una acusación directa hacia quien considera el responsable de difundir estas mentiras. En un gesto de indignación, la de Paracuellos desveló quien era el responsable de todo esto.

¿Quién ha difundido esta información?

Con un tono firme y sin titubeos, Belén Esteban envió un mensaje directo a Diego Arrabal. «En vez de hablar de mí, tendría que hablar sobre su matrimonio», expresó la colaboradora, dejando claro que está cansada de que el paparazzi se meta en su vida privada. Sus palabras reflejan el malestar que siente al ver su relación constantemente en el centro de las especulaciones y esta vez ha decidido no quedarse callada. Con un carácter fuerte, mostró una vez más su disposición a defender su vida personal.

Ha dejado claro que no tiene intención de permitir que se siga especulando sobre su matrimonio sin fundamento. Su actitud refleja su rechazo a que figuras públicas como Arrabal intenten manipular la narrativa de su vida privada para generar contenido en los medios. «Llega un momento en el que me tienes hasta aquí», aseguró visiblemente molesta. Con estas palabras expresó su hartazgo y dejó claro que no tolerará más ataques a su relación.

Belén Esteban da la cara por su familia

El tema no se limitó a los rumores de separación. Durante su intervención, Belén aprovechó la oportunidad para responder a otro rumor que también la ha molestado: los comentarios sobre su herencia. Según explicó, Diego Arrabal también ha hecho insinuaciones acerca de lo que podría suceder con su patrimonio, lo cual ha irritado aún más a la colaboradora. «Otra cosa, Diego Arrabal, no hables de mi herencia», declaró muy dolida.

No dudó en cuestionar a Arrabal, sugiriendo que él debería preocuparse más por su propia situación familiar y dejar de hablar sobre la vida de los demás. «Habla tú de tu herencia, tú tienes un hijo, se lo dejarás a tu hijo, ¿no?», expresó, en una clara llamada de atención para que el paparazzi mantenga el respeto por su vida personal y familiar.

«Déjanos en paz y déjanos trabajar», declara Belén Esteban

La tensión entre Belén Esteban y Diego Arrabal se ha intensificado en las últimas semanas y esta intervención en ‘Ni que fuéramos’ marca un punto de inflexión. Durante su discurso, la muejer de Miguel Marcos dejó claro que su paciencia tiene un límite y pidió al paparazzi que deje de hablar de su familia y se centre en su propia vida. «Como dijo el otro día Kiko Hernández: ‘Estamos calladitos, pero sabemos mucho’», advirtió.

Belén Esteban ha dejado entrever que hay temas delicados en torno a la vida privada de Arrabal que podrían volverse públicos si él sigue hablando de ella. Sin duda, sus palabras mostraron a una Belén Esteban combativa, dispuesta a proteger su vida y la de su familia. «Déjanos en paz, déjanos trabajar. Yo ya no me corto un pelo», sentenció.

El objetivo de Belén: el bienestar de su hija

Al concluir su intervención, Belén quiso aclarar un punto importante respecto a su herencia. La colaboradora reafirmó que su hija es su prioridad y que, en caso de que ella llegara a faltar, su patrimonio estaría destinado a ella. «Desde luego mi marido no se va a quedar solo, porque se va a quedar con lo que yo más quiero, que, ¿sabes quién es? Mi hija», expresó emocionada.

Ha sido siempre muy transparente respecto a su amor y dedicación por su hija y esta vez no fue la excepción. Al mencionar que su herencia será para Andrea Janeiro, la colaboradora reafirmó su compromiso con su familia y dejó en claro que no hay lugar para más rumores al respecto. De este modo, cerró la conversación, buscando poner fin a las especulaciones que, según ella, solo intentan desestabilizar su vida familiar. Pero asegura que no lo van a conseguir porque está atravesando su mejor momento.