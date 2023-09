Se acaba el tiempo La batalla es total entre la familia de Daniel Sancho. Sus abogados entran en escena

El pasado domingo 3 de septiembre Rodolfo Sancho aterrizó en Tailandia en compañía de su abogado, el conocido Marcos García Montes. El actor tuvo que poner en orden algunos asuntos burocráticos y económicos antes de poner rumbo al citado país para reencontrarse con su hijo en la cárcel de Koh Samui. En contra de lo que pueda parecer, Rodolfo no puede permitirse estar allí eternamente, por eso ha cogido un avión de vuelta después de una semana. Su expareja, Silvia Bronchalo, se ha quedado allí. Se está alojando en un hotel llamado Samui Bayview Resort & Spa que está a veinte minutos de la prisión donde cumple condena Daniel Sancho de forma preventiva.

Rodolfo no se ha separado de Marcos García Montes durante su estancia en Tailandia. Es un abogado conocido y ha participado en otros casos tan importantes como en el asesinato de los marqueses de Urquijo. Tiene muy buena reputación, pero recientemente su figura pública se ha visto ensombrecida por una presunta discusión que ha tenido con el otro letrado que ha contratado la familia Sancho: Fernando Oca. Este último se comprometió a entregarle una documentación para hacer una serie de gestiones relacionadas con la estancia de Daniel en prisión, pero no ha recibido el material que estaba esperando a tiempo.

La batalla entre los abogados de Daniel Sancho

Marcos García Montes debe trabajar con Fernando Oca. Son compañeros de profesión, pero no comparten despacho y este hecho podría haberles separado. En la segunda visita que Rodolfo Sancho realizó a la cárcel de Koh Samui, Marcos hizo unas declaraciones que hicieron saltar las alarmas. «Esperaba recibir del despacho de Fernando Oca la copia de las actuaciones tan pronto aterrizarán en Tailandia, pero no lo han hecho». Esta frase ha puesto en alerta a muchos periodistas, quienes aseguran que los letrados no disfrutan de una relación fluida. El informador Adrián Foncillas, quien informa del caso desde Tailandia, ha confirmado esta teoría.

Marcos García Montes está molesto porque ha tenido que hacer él las gestiones que supuestamente le pertenecían a Fernando. «Se tendrían que haber hecho antes para no ir a ciegas en la estrategia de defensa», informan al respecto. Adrián Foncillas se ha puesto en contacto con Oca para descubrir cuál es su punto de vista.

Dos versiones contradictorias

Adrián Foncillas ha hablado con Fernando Oca y este le ha dado autorización para trasladar su versión de los hechos. Según lo que ha contado, marcos García Montes no le ha solicitado ningún documento y no entiende su actitud. «Nos ha dado permiso para leer esta respuesta. Nos ha dicho que ni el despacho de Fernando Oca ni el abogado en Tailandia, Klun Anan, han recibido comunicación ni petición ninguna del equipo de Marcos García Montes, ni antes ni después de viajar a Tailandia», explica Adrián. «El despacho de Fernando Oca fue seleccionado y contratado directamente por Rodolfo Sancho, no impuesto». ¿Quiere decir esto que Rodolfo no eligió a Marcos García Montes?

Este conflicto podría repercutir negativamente en la defensa de Daniel Sancho, quien necesita que sus abogados actúen con la máxima celeridad posible. Por eso Marcos García Montes insiste en que tiene una buena estrategia entre manos. «Estamos preparando pruebas muy interesantes y estamos trabajando fuerte. Falta que el tribunal se posicione y sea más empático con nuestra línea que con la del fiscal, ahí estamos».