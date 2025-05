La bacteria que estuvo a punto de acabar con Jordi González: «La enfermedad que ha matado al Papa»

Jordi González ha reaparecido públicamente para compartir el duro episodio de salud que lo ha mantenido alejado de los focos durante los últimos meses. En una entrevista concedida a una conocida publicación, ha explicado por primera vez los detalles de la grave infección que sufrió durante una estancia en Medellín (Colombia), donde contrajo una bacteria que lo llevó al borde de la muerte.

Todo ocurrió en uno de sus viajes a América Latina, concretamente en la ciudad colombiana de Medellín. Allí, Jordi González contrajo una bacteria que le provocó una infección tan grave que tuvo que ser ingresado de urgencia. Su estado empeoró rápidamente, y los médicos se vieron obligados a inducirle el coma. Pasó tres semanas en esa situación, completamente inconsciente y sin contacto con el mundo exterior. «Lo que yo tenía era una bronconeumonía bilateral, que es la enfermedad que ha matado al papa Francisco, agravada con una crisis renal», explicó el propio presentador en dicha entrevista.

Lo ocurrido fue tan grave que los médicos, ante la situación crítica, llegaron a recomendar que se avisara a su familia. Sin embargo, y a pesar de lo extremo del cuadro clínico, el comunicador asegura que no tuvo ninguna de esas experiencias que otras personas relatan tras estar al borde de la muerte. Según reveló, no vivió ningún tipo de visión onírica ni sensaciones trascendentales. No hubo túneles, ni luces blancas, ni recuerdos difusos del más allá. Simplemente no recuerda nada de ese periodo en el que estuvo más cerca de la muerte que de la vida.

El momento más crítico de Jordi González

Tras despertar del coma y comenzar un largo proceso de recuperación, Jordi González tuvo que enfrentarse a nuevos temores. A pesar de haber superado el momento más crítico, los efectos físicos y emocionales de su enfermedad seguían muy presentes. Una de sus mayores preocupaciones, como explicó en la entrevista, fue la posibilidad de perder la voz debido a la traqueotomía que le practicaron, o de no poder volver a caminar con normalidad. Aunque afortunadamente ninguna de estas secuelas se ha materializado, todavía se encuentra en proceso de recuperación de fuerzas, tanto físicas como psicológicas.

Estar 57 días en la UCI dejó una profunda huella en su estado emocional. González confesó haber tenido pesadillas tras salir del hospital, en las que se veía «atado y con cables y tubos por todas partes». Estas imágenes lo acompañaron durante un tiempo después de haber sido dado de alta, recordándole hasta qué punto estuvo sometido a un proceso médico agresivo y extremo.

Durante esta etapa de recuperación, el presentador también ha reflexionado sobre su futuro profesional. Aunque formaba parte del programa D Corazón en La 1 de TVE, espacio que compartía con Anne Igartiburu, su reincorporación aún es incierta. «No lo sé, porque la tele es caprichosa e imprevisible», afirmó al ser preguntado sobre si volvería al plató próximamente. Esta respuesta deja claro que aún está valorando los siguientes pasos a tomar, sin haber tomado una decisión definitiva.

El mensaje de Anne Igartiburu

Mientras tanto, el equipo de D Corazón no ha dejado de mostrar su apoyo a Jordi González. En una de las últimas emisiones, Anne Igartiburu se dirigió a él en directo con palabras de cariño y reconocimiento, destacando que había pasado uno de los peores momentos de su vida y deseándole una pronta recuperación. El espacio también recogió el testimonio del periodista Jorge Borrajo, director de la entrevista en Semana, quien tranquilizó a la audiencia al confirmar que el presentador ya está en casa, está fuera de peligro y tanto de la bronconeumonía como de la crisis renal está totalmente recuperado.

Aunque la peor parte ya ha quedado atrás, el proceso de recuperación está siendo largo y requiere paciencia. Tal como explicó el periodista que lo entrevistó, González continúa débil después de haber permanecido dos meses inmóvil en una UCI, lo cual ha afectado su masa muscular y su capacidad para moverse con normalidad. Pese a ello, quienes lo han visto recientemente aseguran que mantiene un estado de ánimo positivo y se encuentra muy vitalista. El golpe que ha recibido le ha hecho replantearse muchas cosas y, según apuntan, ahora valora más que nunca la vida.

Anne Igartiburu, el apoyo de Jordi González

El mensaje de ánimo de Anne Igartiburu, junto con el de sus compañeros del programa, resume el cariño del entorno profesional hacia un hombre que ha formado parte del mundo televisivo durante décadas. «Se recupera poco a poco», decía la presentadora, enviándole «un fuerte abrazo» y dejando claro que lo echan de menos en el plató.

De esta forma, Jordi González continúa dando pasos hacia adelante, con la serenidad de quien ha mirado de cerca a la muerte y ha vuelto para contarlo. Su experiencia, más allá de lo médico, es también una lección de resistencia y de prudencia ante lo imprevisible de la salud. Por ahora, sigue centrado en recuperar fuerzas, sin prisas por volver a la televisión, pero con la satisfacción de haber superado uno de los momentos más duros de su vida.